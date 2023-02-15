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Очаквайте от 15:00 часа двубоя от Югозападната Трета лига между втория отбор на ЦСКА - София и Вихрен (Сандански)
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  3. Станимир Тренчев свири на "Армията"

Станимир Тренчев свири на "Армията"

  • 15 фев 2023 | 12:41
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Българският футболен съюз оповести съдийските назначения за следващия кръг в efbet Лига. Станимир Тренчев ще ръководи ЦСКА - София срещу Ботев (Пловдив) на стадион "Българска армия".

17 февруари 2023 г., петък, 17:30 ч. 
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Диян Христов Вълков АС2: Красимир Владимиров Миланов 4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Иво Николаев Колев СН: Георги Василев Йорданов

18 февруари 2023 г., събота, 12:30 ч. 
ФК Локомотив 1929 - ПФК Септември Сф 
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев 4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Станислав Лазаров Станев СН: Ичко Лозев Лозев

18 февруари 2023 г., събота, 15:00 ч. 
ПФК Черно море - ПФК Берое - Стара Загора 
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Емилов Венев 4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станислав Георгиев Тодоров АВАР: Георги Пламенов Тодоров СН: Георги Генов Нарлев

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Ботев АД 
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Русенов Русев 4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Петър Велизаров Митрев СН: Костадин Ангелов Гергинов

19 февруари 2023 г., неделя, 12:45 ч. 
ПФК Ботев Враца - ФК ЦСКА 1948 
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Мартин Тодоров Мачев 4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Драгомир Руменов Милев СН: Йордан Костадинов Иванов

19 февруари 2023 г., неделя, 15:15 ч. 
Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Левски 
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Светослав Станимиров Стойчев 4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Павлета Веселинова Рашкова СН: Николай Йорданов Колев

19 февруари 2023 г., неделя, 17:45 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Славия 1913 
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Владимир Ангелов Велев 4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов СН: Цветан Кръстев Кръстев

20 февруари 2023 г., понеделник, 14:30 ч. 
Хебър 1918 - Спартак 1918 
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев 4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Николай Неделчев Чакъров СН: Георги Крумов Виделов

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