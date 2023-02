Здравец "Hylissang" Гълъбов се класира за решаващия мач в групите на LEC

MAD Lions спечели първия си двубой от група A във втората, Best of 3 фаза, на LEC Winter 2023 срещу Astralis. Здравец "Hylissang" Гълъбов и компания успяха да се класират за решаващата среща към плейофите, която ще се състои в 22:00 часа в понеделник, срещу победителя от другата двойка G2 - BDS. В днешната си схватка от европейското по League of Legends "лъвовете" надиграга "червените" след резултат от 2:1.

Мадридчани прибраха игра №1, резултатът от която бе открит именно от нашето момче с Nami. Мид лейнърът Nisqy пък се оказа най-резултатен с Azir. Във втората игра "червените" изглежда намериха слабото звено на MAD - техният бод лейнър. След доста грешки на Carzzy с Draven, и по-скоро последвалото развитие на вражеското ADC - Kobbe с Lucian, Astralis успя да изравни. Най-резултатни бяха Kobbe и мид лейнърът Dajor и неговият Sylas. Решаващата среща бе спечелена от "лъвовете" след чудесна игра на Nisqy и Chasy, който стана и MVP, съответно с Azir и K'sante.

