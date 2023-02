Ясни са групите за плейофите в LEC, Hylissang излиза срещу слаб противник

Your Group Stage schedule 🗓️



Sat, Feb 11

6pm CET - @TeamVitality vs @TeamHeretics

~8pm CET - @SKGaming vs @KOI



Sun, Feb 12

6pm CET - @MADLions_EN vs @AstralisLoL

~8pm CET - @G2League vs @TeamBDS



Mon, Feb 13

6pm CET - Group A Winners Match

~8pm CET - Group B Winners Match https://t.co/K6k8MoDXxw