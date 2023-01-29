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Всички резултати от ББЛ

  • 29 яну 2023 | 20:18
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Всички резултати от ББЛ

Ето и още резултати от мачовете този уикенд: 

ББЛ А група 

Запад 
Правец – Балкан – 2 – 54:72 
Микс – Спартак Сандански – 72:71 

Изток 
Черно море Тича -2 – ИУ – 77:90 
Шоутайм – Шумен -2 – 102:57 
Светкавица – Ънстопабъл – 75:82 

Юг 
Пловдив Мамбас – Хасково – 61:94 
Академик Пловдив -2 – Вихър Айтос – 71:102 

Център 
Видабаскет – Дунав Русе – 86:85 
Чардафон – Чавдар Троян – 62:81 

ББЛ Б група 

Запад 
София Викингс – ТНС – 54:60 
Carppopolis – ВИС – 71:68 
Енигма Фойерверк Б – Спортни таланти – 81:85 

Изток 
МУ Варна – Черноморец Балчик – 76:49 
Bay Kings – Шоутайм Б – 42:57 
Ънстопабъл Б – Черно море Викудха – 72:76 
Спортбаскет ГТ – Светкавица Б – 52:79 

Юг 
Асеновец 2005 – Кралете на долината – 60:71 
Атлетик 95 – Олимпия Ямбол – 68:58 
Димитровград 2020 – Рогош – 56:60 
Хебър Б – Пловдив баскетбол – 126:55 

Център 
Гочита – Зограф Трявна – 60:57 
Canes – Дрийм Тийм Троян – 80:93 

ББЛ В група 

Запад 
Фюз медия – Политехника В – 68:77 
Люлин Тийм 27 – Волтрон В – 71:68

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