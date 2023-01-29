Всички резултати от ББЛ

Ето и още резултати от мачовете този уикенд:



ББЛ А група



Запад

Правец – Балкан – 2 – 54:72

Микс – Спартак Сандански – 72:71



Изток

Черно море Тича -2 – ИУ – 77:90

Шоутайм – Шумен -2 – 102:57

Светкавица – Ънстопабъл – 75:82



Юг

Пловдив Мамбас – Хасково – 61:94

Академик Пловдив -2 – Вихър Айтос – 71:102



Център

Видабаскет – Дунав Русе – 86:85

Чардафон – Чавдар Троян – 62:81

ББЛ Б група



Запад

София Викингс – ТНС – 54:60

Carppopolis – ВИС – 71:68

Енигма Фойерверк Б – Спортни таланти – 81:85



Изток

МУ Варна – Черноморец Балчик – 76:49

Bay Kings – Шоутайм Б – 42:57

Ънстопабъл Б – Черно море Викудха – 72:76

Спортбаскет ГТ – Светкавица Б – 52:79



Юг

Асеновец 2005 – Кралете на долината – 60:71

Атлетик 95 – Олимпия Ямбол – 68:58

Димитровград 2020 – Рогош – 56:60

Хебър Б – Пловдив баскетбол – 126:55



Център

Гочита – Зограф Трявна – 60:57

Canes – Дрийм Тийм Троян – 80:93

ББЛ В група



Запад

Фюз медия – Политехника В – 68:77

Люлин Тийм 27 – Волтрон В – 71:68