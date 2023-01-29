Всички резултати от ББЛ
Ето и още резултати от мачовете този уикенд:
ББЛ А група
Запад
Правец – Балкан – 2 – 54:72
Микс – Спартак Сандански – 72:71
Изток
Черно море Тича -2 – ИУ – 77:90
Шоутайм – Шумен -2 – 102:57
Светкавица – Ънстопабъл – 75:82
Юг
Пловдив Мамбас – Хасково – 61:94
Академик Пловдив -2 – Вихър Айтос – 71:102
Център
Видабаскет – Дунав Русе – 86:85
Чардафон – Чавдар Троян – 62:81
ББЛ Б група
Запад
София Викингс – ТНС – 54:60
Carppopolis – ВИС – 71:68
Енигма Фойерверк Б – Спортни таланти – 81:85
Изток
МУ Варна – Черноморец Балчик – 76:49
Bay Kings – Шоутайм Б – 42:57
Ънстопабъл Б – Черно море Викудха – 72:76
Спортбаскет ГТ – Светкавица Б – 52:79
Юг
Асеновец 2005 – Кралете на долината – 60:71
Атлетик 95 – Олимпия Ямбол – 68:58
Димитровград 2020 – Рогош – 56:60
Хебър Б – Пловдив баскетбол – 126:55
Център
Гочита – Зограф Трявна – 60:57
Canes – Дрийм Тийм Троян – 80:93
ББЛ В група
Запад
Фюз медия – Политехника В – 68:77
Люлин Тийм 27 – Волтрон В – 71:68