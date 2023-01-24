Гонзо: Не може феновете да определят Левски с кой отбор да играе

Бившият футболист, треньор и директор на Левски Георги Иванов коментира една от най-актуалните теми около "синия" клуб - отменените контроли с руски отбори. Гонзо е на мнение, че не може феновете да определят с кой отбор да играе Левски, тъй като тимът е на лагер, за да се подготви максимално добре.

Официално: Левски отмени контролите с руските отбори

"Феновете не може да определят Левски с кой отбор да играе. Това е малко непрофесионално. Това са контроли, отборът е отишъл там да се подготвя и дали ще играе с руски, украински или африкански тимове няма никакво значение", коментира Георги Иванов, който днес бе в Монтана за среща с детско-юношеските школи от Северозападна България.

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