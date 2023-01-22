Резултати от ББЛ този уикенд

Ето и още резултати от мачовете този уикенд: ББЛ А група



Запад

Спартак Сандански – Фаб Файв – 79:87



Изток

Ънстопабъл – Черно море Тича -2 – 69:74

Шумен -2 – Светкавица – 92:70

ИУ – Шоутайм – 62:73



Център

Дунав Русе – Видабаскет – 106:83

ББЛ Б група



Запад

Евробаскет – Лъвовете 2013 – 91:64

В.И.С – Волтрон Б – 100:53

Спортни таланти – Септември – 80:67



Юг

Димитровград 2020 – Кралете на долината – 68:79

Олимпия Ямбол – Асеновец 2005 – 88:62

Атлетик 95 Куклен – Пловдив баскетбол – 67:64

Хебър Б – Рогош – 60:51



Център

Гочита – Дрийм тийм Троян – 54:77

Ударникъ – Зограф Трявна – 49:53

Предаторс – Локомотив Горна Оряховица Б – 0:20



Изток

Черноморец Балчик – Bay Kings Varna – 67:59

Шоутайм Б – Ънстопабъл Б – 85:55

Светкавица Б – МУ Варна – 68:62

Черно море Викудха – Калиакра – 74:54

Консуматорите – Спортбаскет ГТ – 90:66

ББЛ В група



Запад

Люлин Тийм 27 – Фюз медия – 55:83

Волтрон В – Политехника В – 49:65



Купа на ББЛ 1/16-финали



Балкан -2 – Вихър Айтос – 76:75

Академик Пловдив -2 – Ахил – 71:91

Политехника – Енигма Фойерверк – 70:82

Снимка: ББЛ