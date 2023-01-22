Резултати от ББЛ този уикенд
Ето и още резултати от мачовете този уикенд: ББЛ А група
Запад
Спартак Сандански – Фаб Файв – 79:87
Изток
Ънстопабъл – Черно море Тича -2 – 69:74
Шумен -2 – Светкавица – 92:70
ИУ – Шоутайм – 62:73
Център
Дунав Русе – Видабаскет – 106:83
ББЛ Б група
Запад
Евробаскет – Лъвовете 2013 – 91:64
В.И.С – Волтрон Б – 100:53
Спортни таланти – Септември – 80:67
Юг
Димитровград 2020 – Кралете на долината – 68:79
Олимпия Ямбол – Асеновец 2005 – 88:62
Атлетик 95 Куклен – Пловдив баскетбол – 67:64
Хебър Б – Рогош – 60:51
Център
Гочита – Дрийм тийм Троян – 54:77
Ударникъ – Зограф Трявна – 49:53
Предаторс – Локомотив Горна Оряховица Б – 0:20
Изток
Черноморец Балчик – Bay Kings Varna – 67:59
Шоутайм Б – Ънстопабъл Б – 85:55
Светкавица Б – МУ Варна – 68:62
Черно море Викудха – Калиакра – 74:54
Консуматорите – Спортбаскет ГТ – 90:66
ББЛ В група
Запад
Люлин Тийм 27 – Фюз медия – 55:83
Волтрон В – Политехника В – 49:65
Купа на ББЛ 1/16-финали
Балкан -2 – Вихър Айтос – 76:75
Академик Пловдив -2 – Ахил – 71:91
Политехника – Енигма Фойерверк – 70:82
Снимка: ББЛ