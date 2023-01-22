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Резултати от ББЛ този уикенд

  • 22 яну 2023 | 21:10
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Резултати от ББЛ този уикенд

Ето и още резултати от мачовете този уикенд: ББЛ А група 

Запад 
Спартак Сандански – Фаб Файв – 79:87 

Изток 
Ънстопабъл – Черно море Тича -2 – 69:74 
Шумен -2 – Светкавица – 92:70 
ИУ – Шоутайм – 62:73 

Център 
Дунав Русе – Видабаскет – 106:83 

ББЛ Б група 

Запад 
Евробаскет – Лъвовете 2013 – 91:64 
В.И.С – Волтрон Б – 100:53 
Спортни таланти – Септември – 80:67 

Юг 
Димитровград 2020 – Кралете на долината – 68:79 
Олимпия Ямбол – Асеновец 2005 – 88:62 
Атлетик 95 Куклен – Пловдив баскетбол – 67:64 
Хебър Б – Рогош – 60:51 

Център 
Гочита – Дрийм тийм Троян – 54:77 
Ударникъ – Зограф Трявна – 49:53 
Предаторс – Локомотив Горна Оряховица Б – 0:20 

Изток 
Черноморец Балчик – Bay Kings Varna – 67:59 
Шоутайм Б – Ънстопабъл Б – 85:55 
Светкавица Б – МУ Варна – 68:62 
Черно море Викудха – Калиакра – 74:54 
Консуматорите – Спортбаскет ГТ – 90:66 

ББЛ В група 

Запад 
Люлин Тийм 27 – Фюз медия – 55:83 
Волтрон В – Политехника В – 49:65 

Купа на ББЛ 1/16-финали 

Балкан -2 – Вихър Айтос – 76:75 
Академик Пловдив -2 – Ахил – 71:91 
Политехника – Енигма Фойерверк – 70:82

Снимка: ББЛ

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