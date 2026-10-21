ЛеБрон Джеймс и фен на Никс "се захапаха" в дебюта на суперзвездата за Фили

ЛеБрон Джеймс влезе в остър диалог с привърженик на Ню Йорк Никс по време на гостуването на новия си тим Филаделфия 76ърс в "Медисън Скуеър Гардън". Баскетболистът помогна на тима си да стигне до победа със 106:100 в залата на шампионите, но по време на срещата се сблъска с враждебното отношение на част от публиката. Някои от феновете му припомниха изказванията за евентуално преминаване в редиците на нюйоркския клуб, което беше сред обсъжданите варианти преди началото на сезона.

ЛеБрон Джеймс дебютира с победа за Филаделфия срещу шампиона Ню Йорк

Напрежението се покачи, след като зрител от първите редове край игрището се обърна директно към играча с думите: "Не ни трябваш тук, разкарай се обратно на твоето Западно крайбрежие!".

FULL LEBRON JAMES AUDIO: "Ain't nothing soft from the midwest, I don't know what the f-ck you talking about, I'm not from the west coast. I'm from Ohio baby, I'm not a midwest kid, I'ma Ohio baby. F-ck is you talking about." https://t.co/QYCB1diYQK — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) October 21, 2026

Джеймс веднага реагира на провокацията и отвърна на нападките от трибуните:

"Няма нищо меко в средния Запад. За какъв Запад изобщо говориш? Нищо не разбирам. Аз не съм от Западното крайбрежие. Аз съм от Охайо, човече. Какви глупости говориш?".

Навършващият в края на декември 42 години ветеран записа 14 точки, 9 борби, 7 асистенции, 1 открадната топка и 1 чадър в официалния си дебют за Фили.

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Снимки: Gettyimages