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Джа Морант ще започне новия сезон от пейката в Портланд

  • 21 окт 2026 | 18:11
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Джа Морант ще започне новия сезон от пейката в Портланд

Гардът Джа Морант най-вероятно ще стартира кампанията за сезон 2026/27 от пейката на Портланд Трейл Блейзърс, съобщава журналистът Марк Спиърс.

Двукратният участник в „Мача на звездите“ на НБА и бивша водеща фигура на Мемфис Гризлис бе привлечен като едно от най-значимите попълнения на клуба, след като през последните години премина през редица здравословни проблеми и скандали извън терена. Сериозното струпване на качествени състезатели на гардовите позиции в състава обаче предопределя ролята му на резерва в началото на сезона.

Конкуренцията в задната линия на тима включва завърналия се след травма Деймиън Лилард, както и опитния Джру Холидей и младия Скуут Хендерсън. Шейдън Шарп също е сред основните претенденти за минути на тези позиции, но в момента отсъства за дълъг период поради контузия.

В рамките на предсезонните контроли Морант взе участие в три двубоя, като започна като титуляр в два от тях и веднъж се включи от скамейката.

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Снимки: Gettyimages

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