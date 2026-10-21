Очаквайте на живо: Апоел - Виртус Болоня в "Арена София"

Апоел Тел Авив приема италианския Виртус Болоня в "Арена София" тази вечер в поредния интригуващ двубой от Евролигата. Първата среща от седмия кръг на елитната надпревара започва в 19:00 часа.

Домакинстващият у нас за втора поредна година израелски тим постигна авторитетна победа като гост над лидера в класирането Панатинайкос в миналия кръг. С баланс от 4 успеха и 2 поражения воденият от Димитрис Итудис отбор се намира на шесто място във временното класиране.

Със същия актив е и Виртус Болоня, който пък нанесе неотдавна единственото дотук поражение на другия гръцки гранд - Олимпиакос. Италианците са непосредствено след Апоел в в подреждането - на седмата позиция.

Апоел записа две победи срещу днешния си съперник през миналия сезон - 109:91 в София и 79:74 на италианска земя.

Още едно свидетелство за силното начало на сезона за Виртус Болоня е представянето на тима в италианското първенство. Дотук воденият от Алекс Мумбру отбор е с 4 победи от 4 мача (единственият без загуба) и оглавява класирането в Лега А.

Снимка: Апоел Тел Авив/Фейсбук

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