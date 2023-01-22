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Дунав заминава за Сандански

  • 22 яну 2023 | 10:50
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Дунав заминава за Сандански

Отборът на Дунав заминава днес на лагер в Сандански, където ще изиграе две контроли - със Спортист Своге и с амбициозния отбор на домакините от Вихрен. 

Дунав привлече Емил Янчев
Дунав привлече Емил Янчев

"Драконите" ще бъдат в състав от двадесет футболисти, като старши треньорът Людмил Киров извика и двама от играчите на втория отбор за лагера - Анджело Димитров и Радослав Великов. Те се присъединяват към Даниел Николов и Кристиян Господинов, които обаче вече са постоянна част от първия отбор.

Дамян Дамянов, Даниел Николов, Диян Димов, Йордан Димитров, Мирослав Будинов, Стоян Предев, Денислав Минчев, Димитър Тодоров, Теодор Костов, Никола Колев, Мартин Костадинов, Мехмед Сабри, Джан Хасан, Анджело Димитров, Радослав Великов, Георги Вълчев, Емил Янчев, Кристиян Господинов, Юго Комано и Дани Братоев. 

Ако възстановяването му върви по план по-късно към лагера може да присъедини Илия Миланов, но най-вероятно треньорският щаб ще реши да не рискува. Вратарят Цветелин Енчев също ще остане в Русе поради контузия, която ще го остави извън терените в по-продължителен период от време.

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