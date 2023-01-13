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Бенфика привлече още едно скандинавско бижу

  • 13 яну 2023 | 05:10
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Бенфика привлече още едно скандинавско бижу

Бенфика се ориентира към скандинавския пазар и привлече двама млади футболисти, на които се възлагат големи надежди. След като подписа с датския десен бек Каспер Тенгстед, грандът от Лисабон купи и норвежкия халф Андреас Шелдеруп за цели 14 млн. евро. 

18-годишният Шелдеруп идва от Нордселанд и подписа договор до 2028 година. Досегашният му клуб ще получи 20% от негов следващ трансфер. 

Любопитното е, че Шелдеруп е норвежец от датското първенство, а Тенгстед е датчанин, който пристига в Бенфика от норвежкия Розенборг. За него бяха платени 7 млн.

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