Бенфика привлече още едно скандинавско бижу

Бенфика се ориентира към скандинавския пазар и привлече двама млади футболисти, на които се възлагат големи надежди. След като подписа с датския десен бек Каспер Тенгстед, грандът от Лисабон купи и норвежкия халф Андреас Шелдеруп за цели 14 млн. евро.

18-годишният Шелдеруп идва от Нордселанд и подписа договор до 2028 година. Досегашният му клуб ще получи 20% от негов следващ трансфер.

Любопитното е, че Шелдеруп е норвежец от датското първенство, а Тенгстед е датчанин, който пристига в Бенфика от норвежкия Розенборг. За него бяха платени 7 млн.

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