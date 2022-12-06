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  3. Държавата и ЦСКА - София подписаха меморандум за създаване на съвместно дружество

Държавата и ЦСКА - София подписаха меморандум за създаване на съвместно дружество

  • 6 дек 2022 | 17:20
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Държавата и ЦСКА - София подписаха меморандум за създаване на съвместно дружество

Днес, 6 декември 2022 г., беше подписан меморандум между „Сердика спортни имоти“ ЕАД и ПФК „ЦСКА София“ ЕАД относно създаването на съвместно дружество за строителството на нов стадион на футболния клуб. С подписания меморандум двете страни се ангажират с конкретни стъпки и срокове относно учредяването на съвместното дружество. Към меморандума е подписано и приложение, представляващо учредителния акт на дружеството. 

С приложението двете страни постигнаха съгласие относно структурата и дейността на съвместното дружество. Създават се условия ПФК „ЦСКА София“ ЕАД да продължи с дейността по проектиране на стадиона, докато продължава юридическото оформяне на съответните документи и процедурата по вписване на съвместното дружество в Търговския регистър. 

„Сердика спортни имоти“ ЕАД не поема ангажименти относно финансирането на бъдещото строителство, което трябва да бъде осигурено изцяло от футболния клуб.

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