Държавата и ЦСКА - София подписаха меморандум за създаване на съвместно дружество

Днес, 6 декември 2022 г., беше подписан меморандум между „Сердика спортни имоти“ ЕАД и ПФК „ЦСКА София“ ЕАД относно създаването на съвместно дружество за строителството на нов стадион на футболния клуб. С подписания меморандум двете страни се ангажират с конкретни стъпки и срокове относно учредяването на съвместното дружество. Към меморандума е подписано и приложение, представляващо учредителния акт на дружеството.

С приложението двете страни постигнаха съгласие относно структурата и дейността на съвместното дружество. Създават се условия ПФК „ЦСКА София“ ЕАД да продължи с дейността по проектиране на стадиона, докато продължава юридическото оформяне на съответните документи и процедурата по вписване на съвместното дружество в Търговския регистър.

„Сердика спортни имоти“ ЕАД не поема ангажименти относно финансирането на бъдещото строителство, което трябва да бъде осигурено изцяло от футболния клуб.