Лиза-Тереза Хаузер спечели спринта от Световната купа в Контиолахти, Милена Тодорова завърши на 45-о място

It's a Lisa-Party in Kontiolahti!😍 Hauser wins the first sprint of this winter ahead of Vittozzi and Linn Persson!



🥇🇦🇹 Lisa T. Hauser @Ski_Austria_

🥈🇮🇹 Lisa Vittozzi @Fisiofficial

🥉🇸🇪 Linn Persson



📷 Manzoni | #biathlon | #kon22 pic.twitter.com/5UCRYwmsGL