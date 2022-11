Големи имена от Overwatch ще помагат на T1 в азиатското първенство на VCT

예상을 뒤집는 마지막 멤버를 공개합니다...👀#T1VALORANT Pacific에 'Carpe' 이재혁 선수가 합류합니다!



Always expect the unexpected... 👀

Rounding out T1 Valorant Pacific team is...@carpe_!#T1WIN #T1Fighting #VCT pic.twitter.com/EsB3qt9dyv