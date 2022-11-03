Левски, ЦСКА - София, Лудогорец, Славия! Кой колко управлява футбола при Михайлов

Родните клубове често влизат в престрелки помежду си кой дърпа конците в българския футбол през 17-годишното управление на Борислав Михайлов. Поради тази причина Sportal.bg реши да провери какво говорят не слуховете, а фактите.

По-долу публикуваме имената на хората, които са били в 5-те Изпълкома, а към тях добавяме годините, мандатите и представителите на клубовете в управлението на БФС. Най-дълго представител е имал варненският Черно море (12 години и 9 месеца).

Първи мандат на Борислав Михайлов, който печели срещу Иван Славков



Изпълком от 2005 г. до 2009 г.



Йордан Лечков (Сливен), Михаил Касабов, Камен Костадинов, Наско Сираков (Левски), Веселин Балевски, Андрей Икономов, Стефан Орманджиев (ЦСКА), Пламен Бобоков, Емил Костадинов, Йордан Христосков, Красимир Георгиев, Иван Леков, Николай Цветин (Локомотив Пловдив), Христо Порточанов.

Втори мандат: Борислав Михайлов е единствена кандидатура



Изпълком от 2009 до 2014 г.



Йордан Христосков (НОИ), Марин Митев (Черно море), Андрей Икономов - шеф на 5-о отделение на ВАС, Николай Димитров (Несебър), Камен Михов - Върховна касационна прокуратура, Красимир Гергов - рекламен бос, Камен Костадинов, Гриша Ганчев (Литекс), Николай Гигов (Локомотив София), Атанас Фурнаджиев - Мото Пфое, Йордан Лечков, Наско Сираков, Емил Костадинов, Михаил Касабов.

Борислав Михайлов с трети мандат



Изпълком от 2014 до 2018 г.



За пръв път влизат в Изпълкома на Михайлов Кирил Домусчиев - Лудогорец (по предложение на ПФЛ), Венцеслав Стефанов (Славия), Петър Величков (който сега се е позиционирал като дясна ръка на Димитър Бербатов), Румян Вълков (Аматьорска футболна лига), Панайот Рейзи (Созопол).



Стари членове: Йордан Лечков, Михаил Касабов, Наско Сираков, Николай Гигов, Атанас Фурнаджиев, Камен Костадинов, Емил Костадинов, Марин Митев, Гриша Ганчев (Литекс и ЦСКА - София).

Четвърти мандат: Борислав Михайлов печели в битка с Любослав Пенев и Ивайло Дражев



Изпълком от 2018 до 2021 г.



Йордан Лечков, Михаил Касабов, Атанас Фурнаджиев, Емил Костадинов, Камен Костадинов, Румян Вълков, Венцеслав Стефанов, Михаил Статев (Черно море), Валентин Михов, Кирил Домусчиев, Спас Русев (Левски), Петър Величков, Панайот Рейзи, Димитър Георгиев.

Пети мандат: Извънреден конгрес от 12 октомври 2021 г. Борислав Михайлов печели в дуел с Димитър Бербатов (екипът на Бербатов обжалва и до днес)



Изпълком



Камен Костадинов, Михаил Статев, Михаил Касабов, Йордан Лечков, Спас Русев, Емил Костадинов, Кирил Домусчиев, Данаил Панов (Етър), Румян Вълков, Димитър Георгиев, Веселин Балевски, Атанас Фурнаджиев, Иван Василев (Локо Сф), Пламен Манолов.

Кой колко дълго е бил в Изпълкома на Боби Михайлов:



Михаил Касабов - 17 години (и в петте Изпълкома)

Йордан Лечков - 17 г. (5)

Камен Костадинов - 17 г. (5)

Емил Костадинов - 17 г. (5)

Атанас Фурнаджиев - 12 г. и 9 месеца (4)

Наско Сираков - 12 г. и 2 месеца (3)

Румян Вълков - 8 г. и 7 месеца (3)

Кирил Домусчиев - 8 г. и 7 месеца (3)

Гриша Ганчев - 8 г. и 2 месеца (2)

Марин Митев - 8 г. и 2 месеца (2)

Николай Гигов - 8 г. и 2 месеца (2)

Андрей Икономов - 8 г. и 2 месеца (2)

Йордан Христосков - 8 г. и 2 месеца (2)

Венцеслав Стефанов - 7 г. и 7 месеца (2)

Петър Величков - 7 г. и 7 месеца (2)

Панайот Рейзи - 7 г. и 7 месеца (2)

Веселин Балевски - 5 г. (2)

Михаил Статев - 4 г. и 7 месеца (2)

Спас Русев - 4 г. и 7 месеца (2)

Димитър Георгиев - 4 г. и 7 месеца (2)

Николай Димитров - 4 г. и 2 месеца (1)

Камен Михов - 4 г. и 2 месеца (1)

Христо Порточанов - 4 г. (1)

Пламен Бобоков - 4 г. (1)

Николай Цветин - 4 г. (1)

Красимир Георгиев - 4 г. (1)

Иван Леков - 4 г. (1)

Стефан Орманджиев - 4 г. (1)

Валентин Михов - 3 г. и 7 месеца (1)



Нови от 12.10. 2021 г. Данаил Панов, Иван Василев, Пламен Манолов