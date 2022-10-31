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Кръстаич обяви 26 национали - голмайсторът на efbet Лига отново липсва

  • 31 окт 2022 | 14:58
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Селекционерът на националния отбор на България Младен Кръстаич обяви група от 26 футболисти за предстоящите приятелски двубои срещу Кипър и Люксембург в средата на ноември. На 16 ноември България гостува на Кипър в Ларнака, а на 20 ноември е визитата на "лъвовете" в Люксембург. Сред селектираните от сърбина отново липсва водачът при голмайсторите в efbet Лига Ивайло Чочев, както и Георги Миланов от Левски.

Ето и повиканите имена: 

Вратари: Даниел Наумов (ЦСКА 1948), Светослав Вуцов (Славия), Иван Дюлгеров (Черно море). 

Балъков: Младен Кръстаич е правилният човек в правилното време
Балъков: Младен Кръстаич е правилният човек в правилното време

Защитници: Петко Христов (Специя), Валентин Антов (Монца), Пламен Гълъбов (Макаби Нетаня), Димо Кръстев (Фиорентина), Християн Петров (ЦСКА-София), Антон Недялков (Лудогорец), Димитър Велковски (Серкъл Брюж), Виктор Попов (Черно море), Иван Турицов (ЦСКА-София). 

33 България - Северна Македония

Полузащитници: Янис Карабельов (Кишварда), Илия Груев (Вердер Бремен), Иван Йорданов (Лудогорец), Филип Кръстев (Левски), Доминик Янков (Лудогорец), Илиян Стефанов (Левски), Илиан Илиев (Аполон Лимасол), Никола Илиев (Интер Милано), Йоан Стоянов (Секция Нес Циона), 

Нападатели: Марин Петков (Левски), Георги Русев (ЦСКА 1948), Кирил Десподов (Лудогорец), Радослав Кирилов (ЦСКА 1948), Мартин Минчев (Спарта Прага). 

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