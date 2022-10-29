Лече 0:0 Ювентус

Отборите на Лече и Ювентус играят при резултат 0:0 на “Виа дел Маре” в двубой от 12-ия кръг на Серия "А".

Първите 20-ина минути преминаха при спокойно темпо и без никакви възможности за гол. В 28-ата минута Хуан Куадрадо все пак опита удар, който се оказа неточен. Четири минути по-късно Адриен Рабио стреля по земя, но Владимиро Фалконе улови топката без проблем.

ЛЕЧЕ - ЮВЕНТУС 0:0

Лече: Фалконе, Гендрей, Понграчич, Басчирото, Гало, Хюлманд, Стрефеца, Гонсалес, Блин, Удин, Сисей

Ювентус: Шчесни, Куадрадо, Гати, Данило, Сандро, Маккени, Мирети, Рабио, Костич, Соуле, Милик