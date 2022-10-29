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Греда за "сините", претенции за дузпа на "червените" и 0:0 на "Герена" между Левски и ЦСКА 1948
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Лече 0:0 Ювентус

Лече 0:0 Ювентус

  • 29 окт 2022 | 19:00
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Лече 0:0 Ювентус

Отборите на Лече и Ювентус играят при резултат 0:0 на “Виа дел Маре” в двубой от 12-ия кръг на Серия "А".

Първите 20-ина минути преминаха при спокойно темпо и без никакви възможности за гол. В 28-ата минута Хуан Куадрадо все пак опита удар, който се оказа неточен. Четири минути по-късно Адриен Рабио стреля по земя, но Владимиро Фалконе улови топката без проблем.

ЛЕЧЕ - ЮВЕНТУС 0:0

Лече: Фалконе, Гендрей, Понграчич, Басчирото, Гало, Хюлманд, Стрефеца, Гонсалес, Блин, Удин, Сисей

Ювентус: Шчесни, Куадрадо, Гати, Данило, Сандро, Маккени, Мирети, Рабио, Костич, Соуле, Милик

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