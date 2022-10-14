Локомотив (София) 0:0 Ботев (Враца)

Отборите на Локомотив (София) и Ботев (Враца) играят при резултат 0:0 в сблъсък от 14-ия кръг на efbet Лига.

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) – БОТЕВ (ВРАЦА) 0:0

Стартови състави:



Локомотив (София): 24. Александър Любенов, 26. Красимир Милошев, 89. Матеус Дуарте, 33. Алан, 22. Ивайло Найденов, 44. Божидар Кацаров, 39. Антонио Вутов, 13. Селсо Рапосо, 8. Симеон Славчев, 11. Карлос Франса, 45. Димитър Митков



Ботев (Враца): 76. Красимир Костов, 23. Браян Мендоса, 8. Диего Фераресо, 20. Меси Биатумусока, 37. Том, 6. Антонио Георгиев, 88. Йохан Валбуена, 17. Чавдай Ивайлов, 21. Жан Силва, 19. Браян Переа, 9. Даниел Генов

СЪДИЯ: Никола Попов

СТАДИОН: "Локомотив", София