Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Локомотив (София) 0:0 Ботев (Враца)

Локомотив (София) 0:0 Ботев (Враца)

  • 14 окт 2022 | 17:29
  • 1491
  • 4
Локомотив (София) 0:0 Ботев (Враца)

Отборите на Локомотив (София) и Ботев (Враца) играят при резултат 0:0 в сблъсък от 14-ия кръг на efbet Лига.

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) – БОТЕВ (ВРАЦА) 0:0

Стартови състави:

Локомотив (София): 24. Александър Любенов, 26. Красимир Милошев, 89. Матеус Дуарте, 33. Алан, 22. Ивайло Найденов, 44. Божидар Кацаров, 39. Антонио Вутов, 13. Селсо Рапосо, 8. Симеон Славчев, 11. Карлос Франса, 45. Димитър Митков

Ботев (Враца): 76. Красимир Костов, 23. Браян Мендоса, 8. Диего Фераресо, 20. Меси Биатумусока, 37. Том, 6. Антонио Георгиев, 88. Йохан Валбуена, 17. Чавдай Ивайлов, 21. Жан Силва, 19. Браян Переа, 9. Даниел Генов

СЪДИЯ: Никола Попов 
СТАДИОН: "Локомотив", София

Още от БГ Футбол

Допинг ченгета се появиха на "Герена", порвериха две от звездите на Левски

Допинг ченгета се появиха на "Герена", порвериха две от звездите на Левски

  • 14 окт 2022 | 17:28
  • 488
  • 2
Братя Миневи "чукнаха" 42

Братя Миневи "чукнаха" 42

  • 14 окт 2022 | 16:01
  • 1001
  • 2
Камен Хаджиев напусна Локомотив (София)

Камен Хаджиев напусна Локомотив (София)

  • 14 окт 2022 | 15:10
  • 1368
  • 0
Локо (Пловдив) няма да предложи договори на Жатоба и Сила, които караха проби при "черно-белите"

Локо (Пловдив) няма да предложи договори на Жатоба и Сила, които караха проби при "черно-белите"

  • 14 окт 2022 | 14:37
  • 594
  • 0
Новият автобус на Лудогорец с успешен дебют

Новият автобус на Лудогорец с успешен дебют

  • 14 окт 2022 | 14:20
  • 1817
  • 8
Неделев награди двама юноши на Ботев (Пловдив)

Неделев награди двама юноши на Ботев (Пловдив)

  • 14 окт 2022 | 13:58
  • 949
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Пламен Константинов е новият селекционер на мъжкия национален отбор по волейбол на България

Пламен Константинов е новият селекционер на мъжкия национален отбор по волейбол на България

  • 14 окт 2022 | 12:01
  • 13496
  • 76
Допинг ченгета се появиха на "Герена", порвериха две от звездите на Левски

Допинг ченгета се появиха на "Герена", порвериха две от звездите на Левски

  • 14 окт 2022 | 17:28
  • 488
  • 2
Стоичков е най-великият в историята, написаха от "Армията"

Стоичков е най-великият в историята, написаха от "Армията"

  • 14 окт 2022 | 11:41
  • 9077
  • 167
Черно море атакува Топ 3 в търсене на трите точки срещу Арда

Черно море атакува Топ 3 в търсене на трите точки срещу Арда

  • 14 окт 2022 | 07:25
  • 9181
  • 44

Видео акценти

Локомотив (София) ще гони задължителна попеда срещу Ботев (Враца) в Надежда

БГ Футбол

Локомотив (София) ще гони задължителна попеда срещу Ботев (Враца) в Надежда
Ботев (Враца) ще се опита да измъкне нещо от визитата си в Надежда

БГ Футбол

Ботев (Враца) ще се опита да измъкне нещо от визитата си в Надежда
Християн Петров: За мен 3-5-2 е супер схема. Ако продължим с нея, нещата ще се получат

БГ Футбол

Християн Петров: За мен 3-5-2 е супер схема. Ако продължим с нея, нещата ще се получат
"Кръгът": Пореден тест за шампиона

БГ Футбол

"Кръгът": Пореден тест за шампиона
Овации за шампионите след победата над ХИК

БГ Футбол

Овации за шампионите след победата над ХИК
Лудогорец победи ХИК и гледа към следващата фаза в Лига Европа - на живо след 2:0 в Разград

БГ Футбол

Лудогорец победи ХИК и гледа към следващата фаза в Лига Европа - на живо след 2:0 в Разград