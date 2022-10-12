Кабаков не получи нов наряд, Чинков се завръща

Съдийската комисия към Българския футболен съюз oбяви назначенията за предстоящите мачове в efbet Лига. Видно е, че Георги Кабаков е без наряд. Името му не фигурира нито за двубоите в елита, нито за тези във Втора лига. Припомняме, че реферът утре ще ръководи срещата между Аустрия (Виена) и Виляреал от Лигата на конференциите.

14 октомври 2022 г., петък, 17:30 часа



Локомотив (София) - Ботев (Враца)

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Николай Георгиев Попниколов 4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Йото Валентинов Гарабедов АВАР: Владимир Ангелов Велев СН: Николай Георгиев Ангелов

14 октомври 2022 г., петък, 19:45 ч.



Черно море - Арда (Кърджали)

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Иво Николаев Колев 4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Димитър Добромиров Димитров СН: Георги Генов Нарлев

15 октомври 2022 г., събота, 17:00 ч.



Ботев (Пловдив) - Пирин (Благоевград)



ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Драгомир Руменов Милев 4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Красимир Владимиров Миланов СН: Ахмед Яшар Ахмед

15 октомври 2022 г., събота, 19:15 ч.



ЦСКА - София - Хебър (Пазарджик)



ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Руменов Ангелов 4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Павлета Веселинова Рашкова СН: Йордан Костадинов Иванов

16 октомври 2022 г., неделя, 18:15 ч.



ЦСКА 1948 - Спартак (Варна)



ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Светослав Колев Енчев 4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Павлета Веселинова Рашкова СН: Георги Владимиров Игнатов

16 октомври 2022 г., неделя, 20:30 ч.



Септември (София) - Левски



ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Велизаров Митрев 4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Милен Дончев Арабаджиев СН: Йордан Динков Сталев

17 октомври 2022 г., понеделник, 17:30 ч.



Локомотив (Пловдив) - Славия



ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Красимир Атанасов Атанасов 4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Христо Пламенов Хаджийски СН: Иван Захариев Вълчев

17 октомври 2022 г., понеделник, 20:00 ч.



Берое - Лудогорец



ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Даниел Милков Ников 4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев СН: Антон Симеонов Генов