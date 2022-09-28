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Резултати и класиране от кръга в Югоизточна Трета лига

  • 28 сеп 2022 | 19:46
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Резултати и класиране от кръга в Югоизточна Трета лига

Днес се изиграха всички мачове от деветия кръг на Югоизточна Трета лига. В най-очаквания сблъсък Черноморец (Бургас) не успя да победи Розова долина. "Акулите" завършиха 0:0 в Казанлък. В друг интересен двубой Загорец надигра с 1:0 Несебър.

Ето всички резултати от кръга:

Спартак (Пловдив) - Ямбол 4:0 
Родопа - Асеновец 1:1 
Борислав (Първомай) - Левски (Карлово) 1:2 
Локомотив (Пд) II - Берое II 0:1 
Aтлетик (Куклен) - Димитровград 1:0 
Верея - Гигант 0:2 
Розова долина - Черноморец (Бургас) 0:0 
Карнобат - Саяна 0:4 
Загорец - Несебър 1:0 
Сливен - Соколо 2:0

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