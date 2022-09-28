Резултати и класиране от кръга в Югоизточна Трета лига

Днес се изиграха всички мачове от деветия кръг на Югоизточна Трета лига. В най-очаквания сблъсък Черноморец (Бургас) не успя да победи Розова долина. "Акулите" завършиха 0:0 в Казанлък. В друг интересен двубой Загорец надигра с 1:0 Несебър.

Ето всички резултати от кръга:

Спартак (Пловдив) - Ямбол 4:0

Родопа - Асеновец 1:1

Борислав (Първомай) - Левски (Карлово) 1:2

Локомотив (Пд) II - Берое II 0:1

Aтлетик (Куклен) - Димитровград 1:0

Верея - Гигант 0:2

Розова долина - Черноморец (Бургас) 0:0

Карнобат - Саяна 0:4

Загорец - Несебър 1:0

Сливен - Соколо 2:0