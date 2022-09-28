Резултати и класиране от кръга в Югоизточна Трета лига
Днес се изиграха всички мачове от деветия кръг на Югоизточна Трета лига. В най-очаквания сблъсък Черноморец (Бургас) не успя да победи Розова долина. "Акулите" завършиха 0:0 в Казанлък. В друг интересен двубой Загорец надигра с 1:0 Несебър.
Ето всички резултати от кръга:
Спартак (Пловдив) - Ямбол 4:0
Родопа - Асеновец 1:1
Борислав (Първомай) - Левски (Карлово) 1:2
Локомотив (Пд) II - Берое II 0:1
Aтлетик (Куклен) - Димитровград 1:0
Верея - Гигант 0:2
Розова долина - Черноморец (Бургас) 0:0
Карнобат - Саяна 0:4
Загорец - Несебър 1:0
Сливен - Соколо 2:0