Станаха ясни съдийските назначения за 12-ия кръг на efbet Лига

Станаха ясни съдийските назначения за 12-ия кръг на efbet Лига. Иво Андреев ще свири срещата между ЦСКА - София и Пирин, а Георги Кабаков ще ръководи Берое - Левски. Георги Гинчев пък ще бъде главен съдия на мача между Локомотив (София) и Лудогорец.

Ето всички назначения: