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  3. Станаха ясни съдийските назначения за 12-ия кръг на efbet Лига

Станаха ясни съдийските назначения за 12-ия кръг на efbet Лига

  • 27 сеп 2022 | 19:12
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Станаха ясни съдийските назначения за 12-ия кръг на efbet Лига. Иво Андреев ще свири срещата между ЦСКА - София и Пирин, а Георги Кабаков ще ръководи Берое - Левски. Георги Гинчев пък ще бъде главен съдия на мача между Локомотив (София) и Лудогорец. 

Ето всички назначения:

29 септември 2022 г., четвъртък, 20:15 ч. 
ПФК Арда Кърджали 1924 - Хебър 1918 
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов 
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Йото Валентинов Гарабедов    АВАР:    Иво Николаев Колев 
СН:    Йордан Динков Сталев        

30 септември 2022 г., петък, 14:45 ч. 
ПФК Септември Сф - Спартак 1918 
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Николай Георгиев Попниколов 
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Павлета Веселинова Рашкова 
СН:    Иван Захариев Вълчев        

30 септември 2022 г., петък, 17:00 ч. 
ПФК Черно море - ПФК Ботев Враца 
ГС:    Димо Стоянов Димов    АС1:    Николай Неделчев Чакъров    АС2:    Светослав Колев Енчев 
4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Йордан Петров Петров 
СН:    Атанас Петров Бозев        

30 септември 2022 г., петък, 19:30 ч. 
ПФК Ботев АД - ПФК Славия 1913 
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Мирослав Максимов Иванов 
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Ивелин Венциславов Занев    АВАР:    Владимир Ангелов Велев 
СН:    Георги Владимиров Игнатов        

1 октомври 2022 г., събота, 13:45 ч. 
ФК Локомотив 1929 - ПФК Лудогорец 1945 
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Никифор Деянов Велков 
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Димо Дамянов Вълчев 
СН:    Мартин Живков Богдев        

3 октомври 2022 г., понеделник, 15:00 ч. 
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК ЦСКА 1948 
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Станислав Лазаров Станев 
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Христо Пламенов Хаджийски 
СН:    Стоян Христов Денев        

3 октомври 2022 г., понеделник, 17:30 ч. 
ПФК ЦСКА - София ЕАД - Футболен Клуб Пирин АД 
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Мирослав Николаев Желев 
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Димитър Добромиров Димитров 
СН:    Николай Йорданов Колев        

3 октомври 2022 г., понеделник, 20:00 ч. 
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Левски 
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков 
4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Драгомир Руменов Милев 
СН:    Кольо Димитров Данев     

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