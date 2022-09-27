Колумбийски боксьор в изкуствена кома след мач

Колумбийският боксьор Луис Киньонес беше поставен в изкуствена кома, след като получи тежка черепно-мозъчна травма по време на мач в Баранкиля.

В събота той участва в двубой в категория до 63.5 килограма срещу венецуелеца Хосе Муньос. Кининьос колабира под ударите на опонента си в осмия рунд и беше откаран по спешност в болница.

Боксьорът бе опериран и поставен в изкуствена кома за 48 часа, като според лекарите все още има голяма опасност за живота му.

25-годишният Киньонес има 10 победи (6 с нокаут) и 1 загуба на професионалния ринг от 2018 година насам.