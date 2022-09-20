Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. БФС обяви съдийските назначения за първия кръг на Sesame Купа на България

БФС обяви съдийските назначения за първия кръг на Sesame Купа на България

  • 20 сеп 2022 | 09:04
  • 1129
  • 1
БФС обяви съдийските назначения за първия кръг на Sesame Купа на България

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви съдийските назначения за мачовете от първия кръг (1/32-финалите) в турнира за Sesame Купа на България:

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа: 

ФК Левски-Раковски - ПФК Марица 1921 
ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Димитър Валентинов Мекушин АС2: Алекс Ивайлов Крушков
4-ти: Владислав Пламенов Макавеев 

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа: 

ФК Марек 1915 - ПФК Монтана 1921
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Виктор Андриянов Кукуянов 
4-ти: Мирослав Константинов Кузманов 

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа: 

Футболен клуб Севлиево - ФК Етър Велико Търново 
ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Николай Иванов Михайлов 
4-ти: Петър Милков Иванов 

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа: 

Сдружение футболен клуб Ямбол 1915 - ОФК Спартак Плевен 
ГС: Мюмюн Мехмед Сар АС1: Владимир Минчев Минчев АС2: Янислав Йорданов Чанев 
4-ти: Иван Насков Петров 

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа: 

Футболен клуб Розова Долина-Казанлък - ОФК Янтра 2019 
ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Христо Димитров Георгиев 
4-ти: Петър Димов Аспарухов 

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа: 

Общински футболен клуб Партизан - ФК Крумовград 
ГС: Владимир Николаев Кирилов АС1: Петър Николаев Михов АС2: Павлин Петков Петков 
4-ти: Мирослав Милков Михайлов 

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа: 

ОФК Вихрен-Сандански - ФК Созопол 
ГС: Петър Милков Николов АС1: Венелин Павлов Иванов АС2: Костадин Ангелов Ангелов 
4-ти: Йордан Георгиев Воденичаров 

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа: 

ОФК Локомотив Мездра - ФК Литекс Ловеч 
ГС: Благой Кирилов Манов АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Тодор Василев Вуков 
4-ти: Борислав Цветков 

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа: 

ФК Саяна Хасково - Дунав Русе 
ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ти: Камен Ташев Терзиев 

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа: 

Футболен клуб Черноломец 1919 - ФК Витоша 
ГС: Димитър Иванов Желязков АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Теодор Пешев Петров 
4-ти: Димитър Георгиев Гебешев 

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа: 

Футболен клуб Ботев Нови Пазар - Спортист 2009 
ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Станимир Веселинов Господинов АС2: Никола Валериев Тодоров
4-ти: Иван Руменов Христов 

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа: 

ОФК Гигант Съединение - ПФК Добруджа 1919 
ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Атанас Димитров Пилатов АС2: Месут Севинчев Ахмедов 
4-ти: Денислав Йорданов Сталев 

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа: 

ПФК Чавдар - ОФК Беласица 
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Георги Димчев Великов 
4-ти: Александър Емилов Вангелов 

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа: 

СФК Светкавица-Търговище - ФК Струмска слава 1927 
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров 
4-ти: Деян Валентинов Павлов 

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа: 

ОФК Локомотив Горна Оряховица - Миньор Перник 
ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Кристиян Ботев Минков 
4-ти: Владимир Димитров Велев 

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

Още от БГ Футбол

Паро Никодимов: ЦСКА никога не е имал толкова бездушен отбор

Паро Никодимов: ЦСКА никога не е имал толкова бездушен отбор

  • 20 сеп 2022 | 10:10
  • 237
  • 0
Борислав Кьосев: Оценката ми до момента - отлична при гостуванията, слаба в домакинствата

Борислав Кьосев: Оценката ми до момента - отлична при гостуванията, слаба в домакинствата

  • 20 сеп 2022 | 09:32
  • 552
  • 0
Левски поздрави Илиян Стефанов

Левски поздрави Илиян Стефанов

  • 20 сеп 2022 | 09:23
  • 733
  • 1
В Панама доволни от формата на Хосе Кордоба 

В Панама доволни от формата на Хосе Кордоба 

  • 20 сеп 2022 | 09:16
  • 1030
  • 0
Шеху с най-голяма заплата в Левски

Шеху с най-голяма заплата в Левски

  • 20 сеп 2022 | 07:52
  • 14095
  • 17
Ботев (Пд) се подсилва с африканец

Ботев (Пд) се подсилва с африканец

  • 20 сеп 2022 | 07:37
  • 2807
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

В Левски треперят за Филип Кръстев

В Левски треперят за Филип Кръстев

  • 20 сеп 2022 | 07:15
  • 22078
  • 32
Касабов обясни за отказаната контрола с Аржентина, сега преговаряме с Германия

Касабов обясни за отказаната контрола с Аржентина, сега преговаряме с Германия

  • 19 сеп 2022 | 22:36
  • 22932
  • 57
Шеху с най-голяма заплата в Левски

Шеху с най-голяма заплата в Левски

  • 20 сеп 2022 | 07:52
  • 14095
  • 17
Феновете на Левски внесоха над 6,5 млн. лв. в касата на клуба, “сините” с цел “6000”

Феновете на Левски внесоха над 6,5 млн. лв. в касата на клуба, “сините” с цел “6000”

  • 19 сеп 2022 | 20:01
  • 31056
  • 157
Предстоят два съдбовни мача за България, те решават бъдещето ни за Евро 2024

Предстоят два съдбовни мача за България, те решават бъдещето ни за Евро 2024

  • 19 сеп 2022 | 18:13
  • 39398
  • 115

Видео акценти

Тежката съдба на най-големия стадион в България - "Пловдив"

БГ Футбол

Тежката съдба на най-големия стадион в България - "Пловдив"
(U17) Спартак (Варна) - Национал 1:1

БГ Футбол

(U17) Спартак (Варна) - Национал 1:1
(U17) Хебър - ЦСКА-София 0:0

БГ Футбол

(U17) Хебър - ЦСКА-София 0:0
(U17) Лудогорец - Спартак (Плевен) 3:0

БГ Футбол

(U17) Лудогорец - Спартак (Плевен) 3:0
(U17) Пирин - Черно море 3:0

БГ Футбол

(U17) Пирин - Черно море 3:0
(U17) Левски - Славия 2:1

БГ Футбол

(U17) Левски - Славия 2:1