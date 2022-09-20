БФС обяви съдийските назначения за първия кръг на Sesame Купа на България

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви съдийските назначения за мачовете от първия кръг (1/32-финалите) в турнира за Sesame Купа на България:

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:



ФК Левски-Раковски - ПФК Марица 1921

ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Димитър Валентинов Мекушин АС2: Алекс Ивайлов Крушков

4-ти: Владислав Пламенов Макавеев

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:



ФК Марек 1915 - ПФК Монтана 1921

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Виктор Андриянов Кукуянов

4-ти: Мирослав Константинов Кузманов

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:



Футболен клуб Севлиево - ФК Етър Велико Търново

ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Николай Иванов Михайлов

4-ти: Петър Милков Иванов

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:



Сдружение футболен клуб Ямбол 1915 - ОФК Спартак Плевен

ГС: Мюмюн Мехмед Сар АС1: Владимир Минчев Минчев АС2: Янислав Йорданов Чанев

4-ти: Иван Насков Петров

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:



Футболен клуб Розова Долина-Казанлък - ОФК Янтра 2019

ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Христо Димитров Георгиев

4-ти: Петър Димов Аспарухов

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:



Общински футболен клуб Партизан - ФК Крумовград

ГС: Владимир Николаев Кирилов АС1: Петър Николаев Михов АС2: Павлин Петков Петков

4-ти: Мирослав Милков Михайлов

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:



ОФК Вихрен-Сандански - ФК Созопол

ГС: Петър Милков Николов АС1: Венелин Павлов Иванов АС2: Костадин Ангелов Ангелов

4-ти: Йордан Георгиев Воденичаров

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:



ОФК Локомотив Мездра - ФК Литекс Ловеч

ГС: Благой Кирилов Манов АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Тодор Василев Вуков

4-ти: Борислав Цветков

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:



ФК Саяна Хасково - Дунав Русе

ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Желязко Димитров Пилатов

4-ти: Камен Ташев Терзиев

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:



Футболен клуб Черноломец 1919 - ФК Витоша

ГС: Димитър Иванов Желязков АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Теодор Пешев Петров

4-ти: Димитър Георгиев Гебешев

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:



Футболен клуб Ботев Нови Пазар - Спортист 2009

ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Станимир Веселинов Господинов АС2: Никола Валериев Тодоров

4-ти: Иван Руменов Христов

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:



ОФК Гигант Съединение - ПФК Добруджа 1919

ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Атанас Димитров Пилатов АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ти: Денислав Йорданов Сталев

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:



ПФК Чавдар - ОФК Беласица

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Георги Димчев Великов

4-ти: Александър Емилов Вангелов

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:



СФК Светкавица-Търговище - ФК Струмска слава 1927

ГС: Борис Борисов Попов АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров

4-ти: Деян Валентинов Павлов

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:



ОФК Локомотив Горна Оряховица - Миньор Перник

ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Кристиян Ботев Минков

4-ти: Владимир Димитров Велев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.