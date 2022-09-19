Седем бронзови медала за България на Европейското първенство по самбо в Сърбия

Българските състезатели по самбо и бойно самбо спечелиха седем бронзови медала при мъжете и при жените на Европейското първенство, което се проведе в сръбския град Нови Сад.

На трето място в своите категории завършиха Ивайло Симеонов (до 79 килограма бойно самбо), Любомир Тончев (98 кг бойно самбо), Ива Иванова (59 кг спортно самбо), Иван Хърков (79 кг спортно самбо), Емил Незиров (71 кг бойно самбо), Камен Георгиев (88 кг бойно самбо) и Мартин Маринков (над 98 кг бойно самбо).

При младежите и девойките до 20 години България завоюва още осем отличия, от които едно сребърно и седем бронзови.