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  3. Съдиите от Втора лига получиха модерни комуникационни системи

Съдиите от Втора лига получиха модерни комуникационни системи

  • 15 сеп 2022 | 11:25
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Съдиите от Втора лига получиха модерни комуникационни системи

Арбитрите във Втора професионална лига бяха оборудвани с 10 броя комуникационни комплекта от последно поколение, посредством които ще улеснят взаимодействието им по време на футболните срещи. 

Техническото оборудване от известната френска компания Vokkero бе набавено по лична инициатива на председателя на Съдийската комисия към БФС Виктор Кашай с цел осигуряване на максимално добри условия за реферите на всички нива в българския футбол.

Още от следващия кръг във ВПЛ арбитрите в дивизията ще могат да използват новите комуникационни системи.

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