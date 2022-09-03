Резултати, голмайстори и класиране след 5-ия кръг на Северозапад

В събота (3 септември) се изиграха почти всички мачове от петия кръг на Северозападната Трета лига. Единствено двубоят между Локомотив (Горна Оряховица) и Локомотив (Мездра) бе отложен.

Бдин (Видин) остава безгрешен в шампионата, след като записа класически успех над Левски (Левски). Вихър (Славяново) се върна на победния път след късен обрат срещу Академик (Свищов), а Партизан (Червен бряг) продължава добрата си серия с 3:0 срещу Дреновец.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

Етър II (Велико Търново) - Локомотив (Дряново) 3:2

1:0-Кристиян Димитров (14)

1:1-Тихомир Трифонов (20)

2:1-Кристиян Димитров (34 дузпа)

2:2-Денис Дачев (60 дузпа)

3:2-Росен Върбишки (86 дузпа)

Бдин (Видин) - Левски (Левски) 3:0

1:0-Александър Соколов (25 дузпа)

2:0-Емануел Виейра де Соуса (75)

3:0-Емануел Виейра де Соуса (81)

Севлиево (Севлиево) - Ботев II (Враца) 0:1

0:1-Радослав Захариев (68)

Вихър (Славяново) - Академик (Свищов) 2:1

0:1-Димитър Костадинов (63)

1:1-Християн Петков (80 дузпа)

1:2-Жулиен Бенков (90)

Партизан (Червен бряг) - Дреновец (Дреновец) 3:0

1:0-Михаил Милчев (31)

2:0-Дилян Димитров (47)

3:0-Калоян Тодоров (63 дузпа)

Ювентус (Малчика) - Янтра (Полски Тръмбеш) 2:3

1:0-Исмаил Мастънов (13 автогол)

1:1-Любомир Генчев (43 дузпа)

1:2-Ростислав Данчев (52)

2:2-Румен Миков (72)

2:3-Християн Кожухаров (80)

Боруна (Царева ливада) - Павликени (Павликени) 0:3

0:1-Пламен Илиев (10)

0:2-Пламен Илиев (30)

0:3-Александър Танков (75)

Локомотив (Горна Оряховица) - Локомотив (Мездра) отложен