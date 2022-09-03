Резултати, голмайстори и класиране след 5-ия кръг на Северозапад
В събота (3 септември) се изиграха почти всички мачове от петия кръг на Северозападната Трета лига. Единствено двубоят между Локомотив (Горна Оряховица) и Локомотив (Мездра) бе отложен.
Бдин (Видин) остава безгрешен в шампионата, след като записа класически успех над Левски (Левски). Вихър (Славяново) се върна на победния път след късен обрат срещу Академик (Свищов), а Партизан (Червен бряг) продължава добрата си серия с 3:0 срещу Дреновец.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
Етър II (Велико Търново) - Локомотив (Дряново) 3:2
1:0-Кристиян Димитров (14)
1:1-Тихомир Трифонов (20)
2:1-Кристиян Димитров (34 дузпа)
2:2-Денис Дачев (60 дузпа)
3:2-Росен Върбишки (86 дузпа)
Бдин (Видин) - Левски (Левски) 3:0
1:0-Александър Соколов (25 дузпа)
2:0-Емануел Виейра де Соуса (75)
3:0-Емануел Виейра де Соуса (81)
Севлиево (Севлиево) - Ботев II (Враца) 0:1
0:1-Радослав Захариев (68)
Вихър (Славяново) - Академик (Свищов) 2:1
0:1-Димитър Костадинов (63)
1:1-Християн Петков (80 дузпа)
1:2-Жулиен Бенков (90)
Партизан (Червен бряг) - Дреновец (Дреновец) 3:0
1:0-Михаил Милчев (31)
2:0-Дилян Димитров (47)
3:0-Калоян Тодоров (63 дузпа)
Ювентус (Малчика) - Янтра (Полски Тръмбеш) 2:3
1:0-Исмаил Мастънов (13 автогол)
1:1-Любомир Генчев (43 дузпа)
1:2-Ростислав Данчев (52)
2:2-Румен Миков (72)
2:3-Християн Кожухаров (80)
Боруна (Царева ливада) - Павликени (Павликени) 0:3
0:1-Пламен Илиев (10)
0:2-Пламен Илиев (30)
0:3-Александър Танков (75)
Локомотив (Горна Оряховица) - Локомотив (Мездра) отложен