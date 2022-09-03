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  3. Резултати, голмайстори и класиране след 5-ия кръг на Северозапад

Резултати, голмайстори и класиране след 5-ия кръг на Северозапад

  • 3 сеп 2022 | 20:15
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Резултати, голмайстори и класиране след 5-ия кръг на Северозапад

В събота (3 септември) се изиграха почти всички мачове от петия кръг на Северозападната Трета лига. Единствено двубоят между Локомотив (Горна Оряховица) и Локомотив (Мездра) бе отложен.

Бдин (Видин) остава безгрешен в шампионата, след като записа класически успех над Левски (Левски). Вихър (Славяново) се върна на победния път след късен обрат срещу Академик (Свищов), а Партизан (Червен бряг) продължава добрата си серия с 3:0 срещу Дреновец.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

Етър II (Велико Търново) - Локомотив (Дряново) 3:2 
1:0-Кристиян Димитров (14) 
1:1-Тихомир Трифонов (20) 
2:1-Кристиян Димитров (34 дузпа) 
2:2-Денис Дачев (60 дузпа) 
3:2-Росен Върбишки (86 дузпа)

Бдин (Видин) - Левски (Левски) 3:0 
1:0-Александър Соколов (25 дузпа) 
2:0-Емануел Виейра де Соуса (75) 
3:0-Емануел Виейра де Соуса (81)

Севлиево (Севлиево) - Ботев II (Враца) 0:1 
0:1-Радослав Захариев (68)

Вихър (Славяново) - Академик (Свищов) 2:1 
0:1-Димитър Костадинов (63) 
1:1-Християн Петков (80 дузпа) 
1:2-Жулиен Бенков (90)

Партизан (Червен бряг) - Дреновец (Дреновец) 3:0 
1:0-Михаил Милчев (31) 
2:0-Дилян Димитров (47) 
3:0-Калоян Тодоров (63 дузпа)

Ювентус (Малчика) - Янтра (Полски Тръмбеш) 2:3 
1:0-Исмаил Мастънов (13 автогол) 
1:1-Любомир Генчев (43 дузпа) 
1:2-Ростислав Данчев (52) 
2:2-Румен Миков (72) 
2:3-Християн Кожухаров (80)

Боруна (Царева ливада) - Павликени (Павликени) 0:3 
0:1-Пламен Илиев (10) 
0:2-Пламен Илиев (30) 
0:3-Александър Танков (75)

Локомотив (Горна Оряховица) - Локомотив (Мездра) отложен

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