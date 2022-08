Плейофите са подсигурени за Monte и Християн Пиронков

🔥Very promising day for #CCT in Central Europe!



⚔️Winners get to Playoffs, and losers get the last chances.



🎙️ @CounterfeitCast @hazecastings @BoggsCS @JRTTVee



🇬🇧 https://t.co/sJf8RrEYby

🌎https://t.co/FMCcwkcKjV pic.twitter.com/aaVctmaxD6