Повериха дербито между ЦСКА - София и ЦСКА 1948 на Радослав Гидженов
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за предстоящия осми кръг на efbet Лига. Дербито между ЦСКА - София и ЦСКА 1948 на стадион "Българска армия" ще бъде ръководено от Радослав Гидженов.
Гостуването на Левски на Ботев (Враца) е поверено на Георги Гинчев, а Иво Андреев е главен съдия на двубоя между Черно море и Лудогорец.
Ето всички съдийски назначения за осмия кръг:
26 август 2022 г., петък, 18:30 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Септември Сф
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Валентин Желев Добрев
26 август 2022 г., петък, 21:00 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Кольо Димитров Данев
27 август 2022 г., събота, 18:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Славия 1913
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Ахмед Яшар Ахмед
27 август 2022 г., събота, 20:45 ч.
ФК Локомотив 1929 - Спартак 1918
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Александър Костадинов Костадинов
28 август 2022 г., неделя, 18:45 ч.
Хебър 1918 - Футболен Клуб Пирин АД
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Диян Христов Вълков
СН: Георги Владимиров Игнатов
28 август 2022 г., неделя, 21:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Левски
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков 4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Драгомир Руменов Милев СН: Георги Спасов Славов
29 август 2022 г., понеделник, 18:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Георги Крумов Виделов
29 август 2022 г., понеделник, 20:30 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК ЦСКА 1948
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Георги Василев Йорданов