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  3. Повериха дербито между ЦСКА - София и ЦСКА 1948 на Радослав Гидженов

Повериха дербито между ЦСКА - София и ЦСКА 1948 на Радослав Гидженов

  • 23 авг 2022 | 18:33
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Повериха дербито между ЦСКА - София и ЦСКА 1948 на Радослав Гидженов

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за предстоящия осми кръг на efbet Лига. Дербито между ЦСКА - София и ЦСКА 1948 на стадион "Българска армия" ще бъде ръководено от Радослав Гидженов.

Гостуването на Левски на Ботев (Враца) е поверено на Георги Гинчев, а Иво Андреев е главен съдия на двубоя между Черно море и Лудогорец.

Ето всички съдийски назначения за осмия кръг:

26 август 2022 г., петък, 18:30 ч. 
ПФК Ботев АД - ПФК Септември Сф 
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Валентин Желев Добрев

26 август 2022 г., петък, 21:00 ч. 
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Кольо Димитров Данев

27 август 2022 г., събота, 18:30 ч. 
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Славия 1913 
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Мартин Руменов Ангелов 
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Йордан Петров Петров 
СН: Ахмед Яшар Ахмед

27 август 2022 г., събота, 20:45 ч. 
ФК Локомотив 1929 - Спартак 1918 
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Дениз Пиринов Соколов 
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Светослав Колев Енчев 
СН: Александър Костадинов Костадинов

28 август 2022 г., неделя, 18:45 ч. 
Хебър 1918 - Футболен Клуб Пирин АД 
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Диян Христов Вълков 
СН: Георги Владимиров Игнатов

28 август 2022 г., неделя, 21:00 ч. 
ПФК Ботев Враца - ПФК Левски 
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков 4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Драгомир Руменов Милев СН: Георги Спасов Славов

29 август 2022 г., понеделник, 18:00 ч. 
ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945 
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Мартин Емилов Венев 
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Иво Николаев Колев 
СН: Георги Крумов Виделов

29 август 2022 г., понеделник, 20:30 ч. 
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК ЦСКА 1948 
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев 
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов 
СН: Георги Василев Йорданов

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