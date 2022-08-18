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  3. Джейк Пол се завръща през октомври срещу “голямо име”

Джейк Пол се завръща през октомври срещу “голямо име”

  • 18 авг 2022 | 08:43
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Джейк Пол се завръща през октомври срещу “голямо име”

Джейк Пол е близко до следващата си битка на ринга. Последният двубой на младия боксьор бе през декември 2021 година, когато той нокаутира бившия шампион на UFC Тайрън Уудли.

След това YouTube звездата имаше планирана битка с боксьора Томи Фюри, който се оттегли. Същото се случи и с Хасим Рахман, с когото имаше насрочен двубой на 6 август.

Сега следващата планирана дата е през октомври. Самият Пол сподели, че се водят преговори с “голямо име” и заяви, че скоро може би ще има официално подписан договор.

Нюйоркската комисия съветва Джейк Пол да не се бие с Рахман
Нюйоркската комисия съветва Джейк Пол да не се бие с Рахман

25-годишният боец не назова кой може да е следващият му съперник, но напоследък все по-често се говори за битка между него и бившия кикбоксьор Андрю Тейт.

"Тренирах три месеца и накрая е малко тъпо, че не получих награда за това. Може би наградата е, че съм станал по-добър и това ще се покаже в следващата ми битка.

Пропадна битката между Джейк Пол и Фюри
Пропадна битката между Джейк Пол и Фюри

Очаквам тя да е през октомври срещу доста популярен опонент. Доста се вълнувам за нея. Предложението е дадено и изглежда, че скоро ще стигнем до подписване на договор”, заяви Джейк Пол.

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