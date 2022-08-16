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  3. Обявиха нарядите: Железов ще свири ЦСКА 1948 - Локо (Сф)

Обявиха нарядите: Железов ще свири ЦСКА 1948 - Локо (Сф)

  • 16 авг 2022 | 20:02
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Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви съдийските назначения за предстоящия седми кръг от efbet Лига. 

Двубоят на водача във временното класиране ЦСКА 1948 с Локомотив (София), който е насрочен за неделя (21 август) от 18:45 часа, бе поверен на Валентин Железов, чиито асистенти ще бъдат Станимир Илков и Мирослав Желев. Четвърти съдия на срещата ще бъде Венцислав Митрев, а ВАР-ситуациите ще бъдар разглеждани от Ивайло Ненков и неговия асистент Петър Митрев.

Ето и пълните назнчения за предстоящия този уикенд седми кръг за сезона в efbet Лига:

19 август 2022 година, петък, 21:00 часа 
ПФК Ботев АД - ПФК Черно море 
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев 4-ти: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов СН: Ичко Лозев Лозев

20 август 2022 година, събота, 18:00 часа 
Спартак 1918 - ПФК Арда Кърджали 1924 
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Румен Емилов Иванов 4-ти: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Даниел Милков Ников СН: Мартин Живков Богдев

20 август 2022 година, събота, 20:15 часа 
ПФК Левски - Хебър 1918 
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов 4-ти: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Мартин Тодоров Мачев СН: Петър Стоянов Петров

21 август 2022 година, неделя, 18:45 часа 
ФК ЦСКА 1948 - ФК Локомотив 1929 
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев 4-ти: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Петър Велизаров Митрев СН: Антон Симеонов Генов

21 август 2022 година, неделя, 21:00 часа 
ПФК Септември Сф - ПФК Берое - Стара Загора 
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Светослав Колев Енчев 4-ти: Георги Кънчев Димитров ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов СН: Костадин Ангелов Гергинов

22 август 2022 г., понеделник, 18:15 часа 
ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев Враца 
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев 4-ти: Волен Валентинов Чинков ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Драгомир Димитров Драганов СН: Йордан Динков Сталев

22 август 2022 г., понеделник, 20:30 часа 
Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Лудогорец 1945 
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Красимир Владимиров Миланов 4-ти: Иво Венциславов Андреев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Георги Любомиров Минев СН: Стоян Маринов Алексиев

Снимки: Sportal.bg

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