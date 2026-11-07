Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА U17

Митрушев блесна с хеттрик при класическа победа на ЦСКА над Черно море

  • 7 ное 2026 | 13:10
  • 642
  • 0
Митрушев блесна с хеттрик при класическа победа на ЦСКА над Черно море

ЦСКА постигна убедителна победа с 3:0 над Черно море в среща от 11-ия кръг на Елитната група до 17 години. Големият герой за „червените“ бе Кристиян Митрушев, който реализира и трите попадения за своя тим.

Първото полувреме премина равностойно, като двата отбора трудно стигаха до сериозни голови положения. Играта се водеше предимно в средата на терена, а почивката дойде при нулево равенство.След подновяването на играта ЦСКА бързо намери път към гола. Още в 47-ата минута Кристиян Митрушев се разписа и даде аванс на домакините – 1:0.

Попадението вдъхна допълнителна увереност на „червените“, които продължиха да търсят втори гол. Митрушев бе близо до ново попадение, но вратарят на Черно море се намеси успешно. Малко по-късно Марк Илков също имаше отлична възможност, но ударът му срещна страничния стълб.

В 78-ата минута Митрушев отново наказа гостите, удвоявайки преднината на ЦСКА. Нападателят обаче не бе казал последната си дума.

В 87-ата минута той изпълни по отличен начин пряк свободен удар и оформи своя хеттрик, с което фиксира крайното 3:0.Така ЦСКА се поздрави с категоричен успех над Черно море, а Кристиян Митрушев бе безспорният герой на срещата с трите си попадения.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Феновете на ЦСКА обявиха часа и мястото на срещата преди дербито

Феновете на ЦСКА обявиха часа и мястото на срещата преди дербито

  • 7 ное 2026 | 13:56
  • 579
  • 2
Ботев (Враца) 1:2 Локомотив (Пловдив), два бързи гола

Ботев (Враца) 1:2 Локомотив (Пловдив), два бързи гола

  • 7 ное 2026 | 14:38
  • 3283
  • 4
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Вечното дерби

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Вечното дерби

  • 7 ное 2026 | 11:34
  • 3019
  • 10
Спартак ще търси баланс на изравняване срещу Арда

Спартак ще търси баланс на изравняване срещу Арда

  • 7 ное 2026 | 10:28
  • 717
  • 0
Веласкес: Сержиньо и Бурас са под въпрос, ЦСКА и Лудогорец са на друго ниво по бюджет

Веласкес: Сержиньо и Бурас са под въпрос, ЦСКА и Лудогорец са на друго ниво по бюджет

  • 7 ное 2026 | 10:11
  • 12176
  • 89
ФИФА наложи нова трансферна забрана на Ботев (Враца)

ФИФА наложи нова трансферна забрана на Ботев (Враца)

  • 7 ное 2026 | 09:38
  • 3203
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 1:2 Локомотив (Пловдив), два бързи гола

Ботев (Враца) 1:2 Локомотив (Пловдив), два бързи гола

  • 7 ное 2026 | 14:38
  • 3283
  • 4
Веласкес: Сержиньо и Бурас са под въпрос, ЦСКА и Лудогорец са на друго ниво по бюджет

Веласкес: Сержиньо и Бурас са под въпрос, ЦСКА и Лудогорец са на друго ниво по бюджет

  • 7 ное 2026 | 10:11
  • 12176
  • 89
Карлос Насар в София: Показах на конкурентите, че те са моите шаранчета

Карлос Насар в София: Показах на конкурентите, че те са моите шаранчета

  • 7 ное 2026 | 09:15
  • 11471
  • 51
Лудогорец и ЦСКА 1948 в битка за важни точки в челото

Лудогорец и ЦСКА 1948 в битка за важни точки в челото

  • 7 ное 2026 | 07:15
  • 6190
  • 25
Ще успее ли Славия да спре възхода на Черно море?

Ще успее ли Славия да спре възхода на Черно море?

  • 7 ное 2026 | 08:00
  • 3456
  • 8
Асен Златев: Благодаря на Карлос, че запази лицето на щангите

Асен Златев: Благодаря на Карлос, че запази лицето на щангите

  • 7 ное 2026 | 11:10
  • 2854
  • 2