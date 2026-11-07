Митрушев блесна с хеттрик при класическа победа на ЦСКА над Черно море

ЦСКА постигна убедителна победа с 3:0 над Черно море в среща от 11-ия кръг на Елитната група до 17 години. Големият герой за „червените“ бе Кристиян Митрушев, който реализира и трите попадения за своя тим.

Първото полувреме премина равностойно, като двата отбора трудно стигаха до сериозни голови положения. Играта се водеше предимно в средата на терена, а почивката дойде при нулево равенство.След подновяването на играта ЦСКА бързо намери път към гола. Още в 47-ата минута Кристиян Митрушев се разписа и даде аванс на домакините – 1:0.

Попадението вдъхна допълнителна увереност на „червените“, които продължиха да търсят втори гол. Митрушев бе близо до ново попадение, но вратарят на Черно море се намеси успешно. Малко по-късно Марк Илков също имаше отлична възможност, но ударът му срещна страничния стълб.

В 78-ата минута Митрушев отново наказа гостите, удвоявайки преднината на ЦСКА. Нападателят обаче не бе казал последната си дума.

В 87-ата минута той изпълни по отличен начин пряк свободен удар и оформи своя хеттрик, с което фиксира крайното 3:0.Така ЦСКА се поздрави с категоричен успех над Черно море, а Кристиян Митрушев бе безспорният герой на срещата с трите си попадения.

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