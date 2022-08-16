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17 отбора ще участват във Висшата лига

  • 16 авг 2022 | 11:57
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17 отбора ще участват във Висшата лига

Дунав и Сливнишки герой остават във второто ниво, Локомотив (Пловдив) се отказва

Общо 17 отбора подадоха заявки за участие във второто ниво на волейболния шампионат при мъжете – Висша лига, съобщи за BGvolleyball.com административният директор Христо Апостолов.

Форматът се запазва, като тимовете ще бъдат разпределени във две групи - Западна и Източна.

Отказалите се поради финансови причини от efbet Супер Волей  - Сливнишки герой (Сливница) и Дунав (Русе) запазват присъствие и продължават във второто ниво. ПСК Локомотив (Пловдив) се отказва от по-нататъшно участие.

Шампионът Хебър (Пазарджик) пуска дублиращ отбор във Висшата лига
Шампионът Хебър (Пазарджик) пуска дублиращ отбор във Висшата лига

ВК Хебър (Пазарджик) пък пуска дублиращ отбор във Висшата лига.

По регламент първите четири от двете групи играят плейофи на кръст. Шампионът получава промоция за елита. Вторият играе плейаут с 11-я от efbet Супер Волей.

Ето всички участници: Дунав (Русе), Сливнишки герой (Сливница), Арда (Кърджали), Родопа (Смолян), Черноморец - Бяла (Бяла), Раковски (Севлиево), Попово 09 (Попово), Изгрев (Ябланица), Град (Белоградчик), Звездец (Горна Малина), Ботев (Луковит), Септември Про Синема (София), Етрополе (Етрополе), Стойчев-Казийски (София), Миньор (Перник), Софийски университет (София) и ВК Хебър с дублиращ отбор.

Точното разпределение на отборите ще стане ясно допълнително.

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