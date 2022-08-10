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БФС обяви съдийските назначения само за четири мача от 6-ия кръг в efbet Лига

  • 10 авг 2022 | 09:29
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БФС обяви съдийските назначения само за четири мача от 6-ия кръг в efbet Лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за предстоящите мачове от 6-ия кръг на efbet Лига. Впечатление прави това, че са оповестени назначенията само за двубоите в петък и събота. 

От централата може би изчакват развитието от срещите в Европа на ЦСКА - София и Левски, които при класиране в следващата фаза, е много вероятно да поискат отлагане на следващите си мачове от родния шампионат.

Ето и съдийските назначения:

12 август 2022 г., петък, 18:30 ч. 
ПФК Черно море - Футболен Клуб Пирин АД 
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Драгомир Руменов Милев 
СН: Димитър Панайотов Костов

12 август 2022 г., петък, 21:00 ч. 
Хебър 1918 - ПФК Славия 1913 
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев 
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Георги Пламенов Тодоров 
СН: Йордан Костадинов Иванов

13 август 2022 г., събота, 18:45 ч. 
ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК ЦСКА 1948 
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Мартин Тодоров Мачев 
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Илиян Петров Капарашев 
СН: Радан Василев Мирянов

13 август 2022 г., събота, 21:00 ч. 
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Ботев АД 
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Мартин Руменов Ангелов 
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Мартин Емилов Венев 
СН: Стоян Христов Денев

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