Мирослав Живков изведе Берое за първа тренировка за сезона

Волейболистите от мъжкият отбор на Берое 2016 (Стара Загора) стартираха подготовка за предстоящия сезон 2022/23 в efbet Супер Волей. Първата тренировка бе днес в зала "Иван Вазов". Заниманието премина под ръководството на новия треньор Мирослав Живков и в пълен състав.

„Подготовката ще се води изцяло в Стара Загора. Запазваме голяма част от състезателите от миналия сезон, като имаме пет нови попълнения. Освен обявените вече Спас Байрев – диагонал и Венци Рагин - централен блокировач, към състава се присъединяват още Константин Нечев – разпределител (Пирин Разлог), Кристиян Петров – либеро ( ЦСКА) и Стефан Иванов, (Дунав Русе), коментира за BGvolleyball.com Мирослав Живков.

В плановете за подготвителния процес влизат контроли с български и чужди отбори. Те все още се договарят, като ще бъдат обявени допълнително.

„Стартираме тренировъчен процес в изключително добри условия, които клубът предлага. Основна цел е да развиваме младите волейболисти от школата и да ги налагаме постепенно в мъжкия състав. Ще се стремим да изградим отбор, в който да се работи по един професионален начин с всички състезатели. Ще работим тимът ни да бъде конкурентоспособен на съперниците. Очаквам много интересно и равностойно първенство за новия сезон“, добави още старши-треньорът.

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