Нефтохимик с последно ново лятно попълнение

Центърът Красимир Георгиев е последното ново попълнение през лятото в състава на волейболния вицешампион Нефтохимик, съобщиха от бургарския клуб. Той подсилва отбора след един сезон във френския Кан.

В кариерата си досега 27-годишният Георгиев, който е юноша на Арда (Кърджали), е играл за ЦСКА, ПАОК (Солун), Поуърволей (Милано), Порто Робур Коста (Равена), за румънския Аркада (Галац) и за Ал Ахли (Египет).

"Красимир Георгиев е последното ново класно попълнение което се присъединява към отбора на за предстоящият сезон. Пожелаваме му да бъде много здрав и да ни радва с много победи през годината. С привличането на Краси финализирахме края на селекцията ни за сезон 22/23", съобщиха от клуба.

ВК Нефтохимик обяви и състава си от 17 състезатели за предстоящата кампания:

Разпределители - Иван Станев, Любослав Телкийски и Антоан Ценов

Посрещачи - Георги Петров, Аксел Трухчев, Калоян Балабанов и Тодор Димитров

Централни блокировачи - Душан Лопар, Красимир Георгиев, Петър Бъчваров и Ивайло Великов

Диагонали - Матей Михайлович, Георги Чалъков и Християн Йорданов

Либера - Ивайло Лалов, Симеон Добрев и Ясен Петров

Гледайте спорт на MAX с най-вълнуващите двубои от волейболното Световното първенство 2022, на живо, в ефира на MAX Sport.