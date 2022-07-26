Академик (Пловдив) привлече центъра Кръстан Кръстанов

Баскетболният Академик (Пловдив) се подсили с центъра Кръстан Кръстанов, съобщиха от клуба. Роденият в Пазарджик играч пристига при "студентите" от отбора на Ямбол.

“Развълнуван съм, че ще бъда част от тима на Академик. Това е едно ново предизвикателство за мен и съм пределно мотивиран. Надявам се да бъдем приятната изненада този сезон.”, коментира Кръстанов пред официалния сайт на пловдивския клуб.

22-годишният баскетболист е висок 205 сантиметра и тежи 105 килограма. В кариерата си е играл за Академик (София), Левски, ЦСКА, Буба Баскетбол, Атлетик София и Ямбол. През миналия сезон в Националната баскетболна лига Кръстанов регистрира средно по 10,5 точки и 6,9 борби с екипа на Ямбол.