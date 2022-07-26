Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Академик (Пловдив) привлече центъра Кръстан Кръстанов

Академик (Пловдив) привлече центъра Кръстан Кръстанов

  • 26 юли 2022 | 11:37
  • 407
  • 1
Академик (Пловдив) привлече центъра Кръстан Кръстанов

Баскетболният Академик (Пловдив) се подсили с центъра Кръстан Кръстанов, съобщиха от клуба. Роденият в Пазарджик играч пристига при "студентите" от отбора на Ямбол.

“Развълнуван съм, че ще бъда част от тима на Академик. Това е едно ново предизвикателство за мен и съм пределно мотивиран. Надявам се да бъдем приятната изненада този сезон.”, коментира Кръстанов пред официалния сайт на пловдивския клуб.

22-годишният баскетболист е висок 205 сантиметра и тежи 105 килограма. В кариерата си е играл за Академик (София), Левски, ЦСКА, Буба Баскетбол, Атлетик София и Ямбол. През миналия сезон в Националната баскетболна лига Кръстанов регистрира средно по 10,5 точки и 6,9 борби с екипа на Ямбол.

Още от Баскетбол

Георги Глушков пред Sportal.bg – за изкушенията извън баскетбола, новите таланти и дългия път към върха

Георги Глушков пред Sportal.bg – за изкушенията извън баскетбола, новите таланти и дългия път към върха

  • 26 юли 2022 | 07:47
  • 7465
  • 11
Турция избра Шейн Ларкин пред Скоти Уилбекин за ЕвроБаскет 2022

Турция избра Шейн Ларкин пред Скоти Уилбекин за ЕвроБаскет 2022

  • 26 юли 2022 | 00:27
  • 1804
  • 1
Официално: Захариев се завърна в Балкан

Официално: Захариев се завърна в Балкан

  • 25 юли 2022 | 19:06
  • 1634
  • 4
Балкан привлича Христо Захариев

Балкан привлича Христо Захариев

  • 25 юли 2022 | 18:09
  • 1789
  • 3
Андрей Иванов напуска Черноморец

Андрей Иванов напуска Черноморец

  • 25 юли 2022 | 17:52
  • 2596
  • 4
Златин Георгиев пред Sportal.bg - за класата на Везенков и шансовете на ЕвроБаскет 2022

Златин Георгиев пред Sportal.bg - за класата на Везенков и шансовете на ЕвроБаскет 2022

  • 25 юли 2022 | 17:06
  • 11889
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец играе за четвърта поредна победа в ШЛ и коефициент за България

Лудогорец играе за четвърта поредна победа в ШЛ и коефициент за България

  • 26 юли 2022 | 07:45
  • 11462
  • 37
Георги Глушков пред Sportal.bg – за изкушенията извън баскетбола, новите таланти и дългия път към върха

Георги Глушков пред Sportal.bg – за изкушенията извън баскетбола, новите таланти и дългия път към върха

  • 26 юли 2022 | 07:47
  • 7465
  • 11
В Норвегия разкриха колко ще плати ЦСКА - София за новото си попълнение

В Норвегия разкриха колко ще плати ЦСКА - София за новото си попълнение

  • 26 юли 2022 | 09:23
  • 10331
  • 25
Валентич се обърна към феновете на Ботев: Не вярвайте на лъжи, ще взема окончателно решение след мача с АПОЕЛ

Валентич се обърна към феновете на Ботев: Не вярвайте на лъжи, ще взема окончателно решение след мача с АПОЕЛ

  • 25 юли 2022 | 23:55
  • 18497
  • 34
Дебютен гол на младок изравни ЦСКА - София на върха с Лудогорец

Дебютен гол на младок изравни ЦСКА - София на върха с Лудогорец

  • 25 юли 2022 | 22:22
  • 78905
  • 657

Видео акценти

Георги Глушков пред Sportal.bg – за изкушенията извън баскетбола, новите таланти и дългия път към върха

Баскетбол

Георги Глушков пред Sportal.bg – за изкушенията извън баскетбола, новите таланти и дългия път към върха
Златин Георгиев: Не ми е фикс идея да стана шампион

Баскетбол

Златин Георгиев: Не ми е фикс идея да стана шампион
Глушков и Барчовски коментират решението на Везенков за НБА

Баскетбол

Глушков и Барчовски коментират решението на Везенков за НБА
Георги Боянов: Не чувствам разочарование, че не съм част от националния отбор, тук се гледа по друг критерий

Баскетбол

Георги Боянов: Не чувствам разочарование, че не съм част от националния отбор, тук се гледа по друг критерий
"Един ден с Иван Алипиев"

Баскетбол

"Един ден с Иван Алипиев"
Деян Карамфилов: На всички ни беше тежко след загубения финал

Баскетбол

Деян Карамфилов: На всички ни беше тежко след загубения финал