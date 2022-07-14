Александър Костадинов започна тренировки с Локомотив (Новосибирск) под ръководството на Пламен Константинов

Александър Костадинов започна тренировки с първия тим на вицешампиона на Русия Локомотив (Новосибирск) под ръководството на Пламен Константинов.

18-годишният посрещач, който има руско и българско гражданство, бе привлечен първия тим на Локомотив от Пламен Константинов.

Александър Костадинов е син на бившия български баскетболист на Балкан (Ботевград), Фикосота (Шумен) и Спартак (Плевен) Мариян Костадинов и на бившата руска волейболистка на АИС (Шумен) Марина Коновалова.

Неговият по-голям брат Слави Костадинов, който е разпределител преди един сезон игра за първия тима на Локомотив (Новосибирск) в няколко мача от Суперлигата на Русия и Шампионската лига, а през миналия сезон игра за Динамо (Челябенск) във Висшата лига.

През следващия сезон Слави Костадинов ще играе за НОВА (Новокуйбишевск) в Суперлигата ан Русия.

Слави Костадинов ще играе в Нова (Новокуйбишевск)

От няколко дни волейболистите на Локомотив тренират в зала водени от Пламен Константинов и българския кондиционен треньор Венислав Наумов.

Сред тях са бившите волейболисти на Монтана Максим Сапожков и Константин Абаев.

Тренировки с “железничарите” стартираха още Илияс Куркаев, Дмитрий Лизик, Сергей Савин, Алексей Родичев, Павел Круглов, Игор Тисевич и други.

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