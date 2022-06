Мащабен 3х3 турнир се проведе през уикенда в София

Мащабен 3х3 турнир се проведе в събота на паркинга на SkyCity Mall в София. Пространството претърпя пълна трансформация от 3х3 Bulgaria и се превърна в арена на интригуващи сблъсъци между 44 отбора в четири различни възрастови групи.

През слънчевия почивен ден, под ритъма на страхотна музика и изключително свежа баскетболна атмосфера, играха както деца, така и мъже. Всички си тръгнаха с много настроение от баскетболния празник, както и предметни награди, грамоти и статуетки.

Проведоха се и традиционните конкурси за стрелба от зоната за три точки и за забивки, които ни направиха свидетели на изключително атрактивни изпълнения.



Ето как изглежда и крайното класиране във всяка възрастова група:



Момчета до 13 г.

1. Negars

2. Olimpia basket

3. Olimpia basket 2



Момчета до 15 г.

1. Shpagite

2. BUBA

3. Starata shkola



Момчета до 18 г.

1. The fox

2. 4ErnoFeredje

3. 3.6.9 basketball



Мъже 18+

1.Shake N Bake

2. No name

3. Perestroika

Организаторите благодариха на всички участници, като споделиха, че следващото събитие предстои скоро.