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Нефтохимик 2011 - Златният отбор

  • 28 юни 2022 | 18:51
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Нефтохимик 2011 - Златният отбор

На 25-26 юни  (събота и неделя) се проведе държавният шампионат по спортна акробатика в гр. Варна за възрасти 8-15,9-16,10-18,11-19 и мъже и жени. Участие взеха клубове от цялата страна. Акробатите от Нефтохимик 2011 записаха рекорден брой завоювани златни медали. Те се класираха на челните места във всички възрастови групи в които имаха участие. С безупречната си игра на квадрата  категорично доминираха над своите конкуренти!

Със стил, класа, сложни елементи и невероятна хореография, състезателите на  Нефтохимик 2011 доказаха, че са еталон за спортно-техническо майсторство сред своите връстници от цялата страна. С това класиране затвърждават лидерската си позиция в спортната акробатика!

Женска тройка 8-15 Веселина Цанева, Моника Тащан, Йоана Господинова : балансова комбинация - 1во място, темпова комбинация - 1во място, многобой - 1во място.треньор Красимира Щерева.

Смесена двойка  8-15г.Стилян Господинов и Мария Съзанова :балансова комбинация - 1во място, темпова комбинация - 1во място, многобой - 1во място. треньор Дора Вълчева.  Женска двойка 9-16г.Християна Юлиева и София Христова :балансова комбинация - 1во място, темпова комбинация - 1во място, многобой - 1во място. треньор Гергана Денева.  Женска тройка 9-16г. Красимира Чобанова, Пролетина Иванова, Меглена Юлиева :балансова комбинация- 1во място, темпова комбинация - 1во място, многобой-1во място. треньор Красимира Щерева. Смесена двойка 9-16г. Вилиана Костадинова и Кристиан Манолов : балансова комбинация - 1во място, темпова комбинация - 1во място, многобой - 1во място. треньор Гергана Денева. В същата възрастова група при смесените двойки на второ място се наредиха и Деница Босилкова( която се състезава за Балкан Ботевград) и Николай Калпаков :балансова комбинация - 2ро място, темпова комбинация - 2ро място, многобой-2ро място. треньор Мария Гайдарджиева. Женска тройка 10-18г. Маргарита Тодорова, Димана Костадинова, Жаклин Стоянова :балансова комбинация - 1во място, темпова комбинация - 1во място, смесена комбинация - 1во място. треньор Гергана Денева. Смесена двойка 10-18г.Ралица Кирова и Пламен Янев :балансова комбинация - 1во място, темпова комбинация - 1во място, смесена комбинация - 1во място. треньор Гергана Денева. Смесена двойка 11-19г. Елена Босилкова и Жулиен Шайков, които са част от националният отбор на България:балансова комбинация - 1во място, темпова комбинация - 1во място, смесена комбинация - 1во място. Елена се състезава за Балкан Ботевград, а Жулиен за Стефан Данчев гр. Сливен, но тренират в Бургас с личен треньор Гергана Денева. Хореограф на всички състезатели в клуба е Дияна Колева.

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