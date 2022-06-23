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Контролна среща: Черно море - Хебър 1:0
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  3. Черно море 1:0 Хебър

Черно море 1:0 Хебър

  • 23 юни 2022 | 17:03
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Отборите на Черно море и Хебър играят при 1:0 в контролна среща в Банско. Двубоят можете да наблюдавате пряко в Sportal.bg

Резултатът бе открит от "моряците" в 25-ата минута, когато Мимито центрира по земя, а в наказателното поле в опита си да изчисти Яо Инок засече топката в собствената си врата.

ЧЕРНО МОРЕ 1:0 ХЕБЪР
1:0 Инок (25-а)

Черно море: 25. Иван Дюлгеров, 4. Росен Стефанов, 43. Петър Босинчич, 2. Цветомир Панов, 32. Мартин Дичев, 7. Матеус Клементе, 71. Васил Панайотов, 88. Мимито, 8. Мазир Сула, 11. Аленс, 19. Матиас Курьор 

Хебър: 1. Петър Дебърлиев, 14. Мартин Михайлов, 10. Пламен Крумов, 27. Яо Инок, 98. Георги Търтов, 11. Цветелин Тонев, 19. Алексей Любов, 99. Тодор Чаворски, 8. Емануил Манев, 77. Октай Хамдиев, 3. Ивайло Михайлов

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