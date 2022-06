T1 League of Legends 'Oner' 문현준 선수가 T1과의 계약을 연장하였습니다.

앞으로도 T1과 함께 할 협곡의 지배자 ‘Oner’ 선수에게 많은 응원과 관심 부탁드립니다!🐯



IT’S OFFICIAL! Our owner of the Rift, ‘Oner’ extends contract until 2024!🐯#T1WIN #T1Fighting pic.twitter.com/4Bbde5iMd0