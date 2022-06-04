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  3. Резултати, голмайстори и класиране след последния кръг на Северозапад

Резултати, голмайстори и класиране след последния кръг на Северозапад

  • 4 юни 2022 | 20:53
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Резултати, голмайстори и класиране след последния кръг на Северозапад

Днес се изигра последният кръг от Северозападната Трета лига. Първото място е за Спартак (Плевен), който си осигури влизане в професионалния футбол догодина. На второто място остава Севлиево, който успя да се наложи над Бдин (Видин), а трети е Локомотив (Горна Оряховица).

Ето всички резултати и голмайстори от последния кръг, както и финалното класиране:

Академик (Свищов) - Янтра (Полски Тръмбеш) 0:0 

Павликени (Павликени) - Вихър (Славяново) 1:3 
1:0-Красен Трифонов (29) 
1:1-Цветан Петров (56) 
1:2-Калин Иванов (79) 
1:3-Янислав Иванов (90) 

Партизан (Червен бряг) - Локомотив (Мездра) 2:1 
0:1-Николай Ганчев (19 дузпа) 
1:1-Милен Тонев (35) 
2:1-Дилян Димитров (51) 

Дреновец (Дреновец) - Спартак (Плевен) 3:2 
1:0-Пламен Ненов (24) 
2:0-Денис Димитров (42) 
3:0-Ивайло Орлинов (68) 
3:1- Евертон Фернандо Джилио-Том (78 дузпа) 
3:2-Филип Иванов (81) 

Севлиево (Севлиево) - Бдин (Видин) 1:0 
1:0-Атанас Георгиев (90) 

Локомотив (Дряново) - Ботев II (Враца) 2:0 
1:0-Денис Дачев (30) 
2:0-Борислав Гецов (60) 

Ювентус (Малчика) - Левски (Левски) 1:1 
1:0-Александър Скорчев (61) 
1:1-Алекс Боев (90) 

Етър II (Велико Търново) - Локомотив (Горна Оряховица) 2:5 
1:0-Калоян Ненчев (6) 
1:1-Стефан Неделчев (27) 
1:2-Красимир Гавазов (37) 
1:3-Кристиян Райчев (50) 
2:3-Георги Иванов (63) 
2:4-Стефан Неделчев (70) 
2:5-Кристиян Райчев (81)

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