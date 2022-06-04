Резултати, голмайстори и класиране след последния кръг на Северозапад
Днес се изигра последният кръг от Северозападната Трета лига. Първото място е за Спартак (Плевен), който си осигури влизане в професионалния футбол догодина. На второто място остава Севлиево, който успя да се наложи над Бдин (Видин), а трети е Локомотив (Горна Оряховица).
Ето всички резултати и голмайстори от последния кръг, както и финалното класиране:
Академик (Свищов) - Янтра (Полски Тръмбеш) 0:0
Павликени (Павликени) - Вихър (Славяново) 1:3
1:0-Красен Трифонов (29)
1:1-Цветан Петров (56)
1:2-Калин Иванов (79)
1:3-Янислав Иванов (90)
Партизан (Червен бряг) - Локомотив (Мездра) 2:1
0:1-Николай Ганчев (19 дузпа)
1:1-Милен Тонев (35)
2:1-Дилян Димитров (51)
Дреновец (Дреновец) - Спартак (Плевен) 3:2
1:0-Пламен Ненов (24)
2:0-Денис Димитров (42)
3:0-Ивайло Орлинов (68)
3:1- Евертон Фернандо Джилио-Том (78 дузпа)
3:2-Филип Иванов (81)
Севлиево (Севлиево) - Бдин (Видин) 1:0
1:0-Атанас Георгиев (90)
Локомотив (Дряново) - Ботев II (Враца) 2:0
1:0-Денис Дачев (30)
2:0-Борислав Гецов (60)
Ювентус (Малчика) - Левски (Левски) 1:1
1:0-Александър Скорчев (61)
1:1-Алекс Боев (90)
Етър II (Велико Търново) - Локомотив (Горна Оряховица) 2:5
1:0-Калоян Ненчев (6)
1:1-Стефан Неделчев (27)
1:2-Красимир Гавазов (37)
1:3-Кристиян Райчев (50)
2:3-Георги Иванов (63)
2:4-Стефан Неделчев (70)
2:5-Кристиян Райчев (81)