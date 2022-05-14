Резултати, голмайстори и класиране след 31-вия кръг на Северозапад
Днес се изиграха всички мачове от 31-вия кръг на Северозападната Трета лига. Лидерът почти сигурно си гарантира промоция във Втора лига, след като победи Ювентус (Малчика) с 5:0 и има преднина от 8 точки пред втория Севлиево 3 кръга преди края на шампионата.
Вижте всички резултати от кръга:
Ботев II (Враца) - Локомотив (Горна Оряховица) 1:5
1:0-Пламен Спасов (40)
1:1-Ивайло Тодоров (55)
1:2-Тодор Бакърджиев (60)
1:3-Димитър Байдаков (65)
1:4-Кристиян Райчев (71)
1:5-Кристиян Дечев (80)
Бдин (Видин) - Етър II (Велико Търново) 3:0
1:0-Андрей Атанасов (23)
2:0-Георги Стоянов (24)
3:0-Калоян Цветков (70 дузпа)
Спартак (Плевен) - Ювентус (Малчика) 5:0
1:0-Мариян Огнянов (1)
2:0-Цветелин Иванов (50)
3:0-Виктор Иванов (53)
4:0-Дилян Игнатов (76)
5:0-Александър Георгиев (87)
Локомотив (Мездра) - Локомотив (Дряново) 3:1
0:1-Стивън Манолов (23)
1:1-Ваньо Иванов (42)
2:1-Михаил Иванов (66)
3:1-Иван Аспарухов (68)
Вихър (Славяново) - Севлиево (Севлиево) 0:1
0:1-Явор Генчев (55)
Янтра (Полски Тръмбеш) - Дреновец (Дреновец) 2:0
1:0-Калоян Илиев (53)
2:0-Марио Балъков (81)
Академик (Свищов) - Павликени (Павликени) 2:0
1:0-Александър Миланов (45)
2:0-Лилиян Маринов (62)
Пещера (Галата) - Партизан (Червен бряг) 0:3 служебен
Левски (Левски) – почива