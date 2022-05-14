Резултати, голмайстори и класиране след 31-вия кръг на Северозапад

Днес се изиграха всички мачове от 31-вия кръг на Северозападната Трета лига. Лидерът почти сигурно си гарантира промоция във Втора лига, след като победи Ювентус (Малчика) с 5:0 и има преднина от 8 точки пред втория Севлиево 3 кръга преди края на шампионата.

Вижте всички резултати от кръга:

Ботев II (Враца) - Локомотив (Горна Оряховица) 1:5

1:0-Пламен Спасов (40)

1:1-Ивайло Тодоров (55)

1:2-Тодор Бакърджиев (60)

1:3-Димитър Байдаков (65)

1:4-Кристиян Райчев (71)

1:5-Кристиян Дечев (80)

Бдин (Видин) - Етър II (Велико Търново) 3:0

1:0-Андрей Атанасов (23)

2:0-Георги Стоянов (24)

3:0-Калоян Цветков (70 дузпа)

Спартак (Плевен) - Ювентус (Малчика) 5:0

1:0-Мариян Огнянов (1)

2:0-Цветелин Иванов (50)

3:0-Виктор Иванов (53)

4:0-Дилян Игнатов (76)

5:0-Александър Георгиев (87)

Локомотив (Мездра) - Локомотив (Дряново) 3:1

0:1-Стивън Манолов (23)

1:1-Ваньо Иванов (42)

2:1-Михаил Иванов (66)

3:1-Иван Аспарухов (68)

Вихър (Славяново) - Севлиево (Севлиево) 0:1

0:1-Явор Генчев (55)

Янтра (Полски Тръмбеш) - Дреновец (Дреновец) 2:0

1:0-Калоян Илиев (53)

2:0-Марио Балъков (81)

Академик (Свищов) - Павликени (Павликени) 2:0

1:0-Александър Миланов (45)

2:0-Лилиян Маринов (62)

Пещера (Галата) - Партизан (Червен бряг) 0:3 служебен



Левски (Левски) – почива