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Резултати, голмайстори и класиране след 31-вия кръг на Северозапад

  • 14 май 2022 | 21:13
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Резултати, голмайстори и класиране след 31-вия кръг на Северозапад

Днес се изиграха всички мачове от 31-вия кръг на Северозападната Трета лига. Лидерът почти сигурно си гарантира промоция във Втора лига, след като победи Ювентус (Малчика) с 5:0 и има преднина от 8 точки пред втория Севлиево 3 кръга преди края на шампионата.

Вижте всички резултати от кръга:

Ботев II (Враца) - Локомотив (Горна Оряховица) 1:5 
1:0-Пламен Спасов (40) 
1:1-Ивайло Тодоров (55) 
1:2-Тодор Бакърджиев (60) 
1:3-Димитър Байдаков (65) 
1:4-Кристиян Райчев (71) 
1:5-Кристиян Дечев (80)

Бдин (Видин) - Етър II (Велико Търново) 3:0 
1:0-Андрей Атанасов (23) 
2:0-Георги Стоянов (24) 
3:0-Калоян Цветков (70 дузпа) 

Спартак (Плевен) - Ювентус (Малчика) 5:0 
1:0-Мариян Огнянов (1) 
2:0-Цветелин Иванов (50) 
3:0-Виктор Иванов (53) 
4:0-Дилян Игнатов (76) 
5:0-Александър Георгиев (87) 

Локомотив (Мездра) - Локомотив (Дряново) 3:1 
0:1-Стивън Манолов (23) 
1:1-Ваньо Иванов (42) 
2:1-Михаил Иванов (66) 
3:1-Иван Аспарухов (68) 

Вихър (Славяново) - Севлиево (Севлиево) 0:1 
0:1-Явор Генчев (55) 

Янтра (Полски Тръмбеш) - Дреновец (Дреновец) 2:0 
1:0-Калоян Илиев (53) 
2:0-Марио Балъков (81) 

Академик (Свищов) - Павликени (Павликени) 2:0 
1:0-Александър Миланов (45) 
2:0-Лилиян Маринов (62) 

Пещера (Галата) - Партизан (Червен бряг) 0:3 служебен 

Левски (Левски) – почива

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