Резултатите на Югоизток
Днес се изиграха мачовете от 31-ия кръг на Югоизточната Трета лига.
Ето какви резултати се получиха:
Карнобат (Карнобат) - Сокол (Марково) 3:1
Розова долина (Казанлък) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 3:0 сл.
Черноморец 1919 (Бургас) - Левски (Карлово) 3:1
Несебър (Несебър) - Асеновец 3:2
Родопа Смолян (Смолян) - Локомотив 1926 II (Пловдив) 1:0
Саяна (Хасково) - Димитровград 0:0
Гигант (Съединение) - Загорец (Нова Загора) 2:1
Борислав 2009 (Първомай) - Атлетик (Куклен) 0:1
Берое II (Стара Загора) - Левски 2005 (Крумовград) 1:5