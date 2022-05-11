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Резултатите на Югоизток

  • 11 май 2022 | 21:15
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Резултатите на Югоизток

Днес се изиграха мачовете от 31-ия кръг на Югоизточната Трета лига. 
Ето какви резултати се получиха: 

Карнобат (Карнобат) - Сокол (Марково) 3:1 
Розова долина (Казанлък) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 3:0 сл. 
Черноморец 1919 (Бургас) - Левски (Карлово) 3:1 
Несебър (Несебър) - Асеновец  3:2 
Родопа Смолян (Смолян) - Локомотив 1926 II (Пловдив) 1:0
Саяна (Хасково) - Димитровград 0:0 
Гигант (Съединение) - Загорец (Нова Загора) 2:1 
Борислав 2009 (Първомай) - Атлетик (Куклен) 0:1 
Берое II (Стара Загора) - Левски 2005 (Крумовград) 1:5 

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