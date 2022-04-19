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  3. Британската федерация по колоездене предложи подкрепа на Брадли Уигинс

Британската федерация по колоездене предложи подкрепа на Брадли Уигинс

  • 19 април 2022 | 19:48
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Британската федерация по колоездене предложи подкрепа на Брадли Уигинс

Британската федерация по колоездене обяви, че е в контакт с петкратния олимпийски шампион в шосейното и пистовото колоездене и бивш победител в „Тур дьо Франс“ Бридли Уигинс, който обяви, че е тормозен сексуално от треньор, когато е бил 13-годишен.

„Дълбоко сме разтревожени от въпросите, повдигнати от сър Брадли Уигинс и нашият екип влезе в контакт с него, за да му предложи пълна подкрепа. Искаме да окуражим всеки, който е пострадал или има притеснения за доброто си, независимо къде се е случил инцидента, да се възползва от подкрепата ни“, се казва в изявление от британската централа.

Брадли Уигинс твърди, че е бил сексуално ухажван от треньор в младежките си години
Брадли Уигинс твърди, че е бил сексуално ухажван от треньор в младежките си години

41-годишният Уигинс има общо осем медала от Олимпийски игри.

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