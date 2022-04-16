Резултати и голмайстори от 21-ия кръг на Североизточна Трета лига

Днес се изиграха повече от мачовете от 21-ия кръг на Североизточната Трета лига. Лидерът Дунав постигна победа над Светкавица (Търговище), а вторият Лудогорец III смачка с 6:0 Доростол. Ето и всички резултати: