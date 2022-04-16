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  3. Резултати и голмайстори от 21-ия кръг на Североизточна Трета лига

Резултати и голмайстори от 21-ия кръг на Североизточна Трета лига

  • 16 април 2022 | 18:33
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Днес се изиграха повече от мачовете от 21-ия кръг на Североизточната Трета лига. Лидерът Дунав постигна победа над Светкавица (Търговище), а вторият Лудогорец III смачка с 6:0 Доростол. Ето и всички резултати:

Рилци (Добрич) - Спортист (Генерал Тошево) 4:1 
1:0-Дейвид Венциславов (22) 
1:1-Иво Игнатов (45) 
2:1-Дейвид Венциславов (60) 
3:1-Дейвид Венциславов (85) 
4:1-Иван Иванов (88) 

Лудогорец III (Разград) - Доростол (Силистра) 6:0 
1:0-Тончо Георгиев (2) 
2:0-Анастас Пемперски (6) 
3:0-Зафер Инан (19) 
4:0-Зафер Инан (49) 
5:0-Емил Кьосов (73 дузпа) 
6:0-Емил Кьосов (76) 

Дунав (Русе) - Светкавица (Търговище) 2:0 
1:0-Александър Кирилов (20) 
2:0-Йордан Димитров (45) 

Спартак II (Варна) - Септември 98 (Тервел) 0:0 

17 април 2022 г., неделя, 16:00 часа: 
Устрем (Дончево) - Черноморец (Балчик) 
Черноломец (Попово) - Волов (Шумен) 
Локомотив (Русе) - Ботев (Нови пазар) отложен

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