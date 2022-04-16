Резултати и голмайстори от 21-ия кръг на Североизточна Трета лига
Днес се изиграха повече от мачовете от 21-ия кръг на Североизточната Трета лига. Лидерът Дунав постигна победа над Светкавица (Търговище), а вторият Лудогорец III смачка с 6:0 Доростол. Ето и всички резултати:
Рилци (Добрич) - Спортист (Генерал Тошево) 4:1
1:0-Дейвид Венциславов (22)
1:1-Иво Игнатов (45)
2:1-Дейвид Венциславов (60)
3:1-Дейвид Венциславов (85)
4:1-Иван Иванов (88)
Лудогорец III (Разград) - Доростол (Силистра) 6:0
1:0-Тончо Георгиев (2)
2:0-Анастас Пемперски (6)
3:0-Зафер Инан (19)
4:0-Зафер Инан (49)
5:0-Емил Кьосов (73 дузпа)
6:0-Емил Кьосов (76)
Дунав (Русе) - Светкавица (Търговище) 2:0
1:0-Александър Кирилов (20)
2:0-Йордан Димитров (45)
Спартак II (Варна) - Септември 98 (Тервел) 0:0
17 април 2022 г., неделя, 16:00 часа:
Устрем (Дончево) - Черноморец (Балчик)
Черноломец (Попово) - Волов (Шумен)
Локомотив (Русе) - Ботев (Нови пазар) отложен