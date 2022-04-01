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  3. Много проблеми за дубъла на Спартак (Варна) за мача с Черноморец (Балчик)

Много проблеми за дубъла на Спартак (Варна) за мача с Черноморец (Балчик)

  • 1 април 2022 | 15:47
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Много проблеми за дубъла на Спартак (Варна) за мача с Черноморец (Балчик)

Футболистите на Спартак (Варна) II гостуват на ФК Черноморец (Балчик). Двубоят от 19-ия кръг на Североизточна В група е днес (01.04.) от 16:00ч. на градския стадион в Балчик.

Група за мача: Иван Атанасов, Калоян Янчев, Николай Василев, Павел Стоев, Стефан Стоянов, Нелко Дуков, Севастиан Георгиев, Симеон Иванов, Викторио Стоянов, Балю Балев, Александър Янчев, Цветомир Димитров, Калоян Кунчев, Александър Трендафилов, Кристиян Курбанов, Дакарай Трой, Николай Димитров, Димитър Тодоров. 

Заради контузии извън групата останаха: Мартин Янакиев, Георги Дичев, Дамян Петров, Янаки Смирнов, Павел Вълчев.

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