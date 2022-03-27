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  3. 11-те на ЦСКА - София и Спортист (Своге)

11-те на ЦСКА - София и Спортист (Своге)

  • 27 март 2022 | 16:16
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11-те на ЦСКА - София и Спортист (Своге)

Старши треньорът на ЦСКА - София Стойчо Младенов определи стартовия състав за приятелската среща с тима на Спортист (Своге). Двубоят ще се играе днес на клубната база в Панчарево и започва в 16:30 часа.

ЦСКА - СОФИЯ: 25. Димитър Евтимов, 16. Асен Дончев, 4. Мено Кох, 29. Томас Лам, 15. Тибо Вион, 21. Амос Юга, 24. Карло Мухар, 28. Браян Морено, 5. Федерико Варела, 7. Йоан Баи, 14. Калоян Кръстев

Резерви: 1. Густаво Бусато, 26. Юлиан Илиев, 19. Ясен Спиров, 18. Любомир Цветанов, 22. Мартин Сотиров, 6. Християн Петров, 20. Костадин Анев, 11. Калоян Пехливанов, 3. Жеферсон, 17. Бисмарк Чарлс

Спортист: Стефано Кунчев, Борислав Стойчев, Инок Люко, Галин Ташев, Богомил Богомилов, Ивайло Михайлов, Стефан Стефанов, Аюп Тазоти, Георги Николов, Ариф Ферадов, Илия Русинов 

Резерви: Ивайло Василев, Иво Харизанов, Сами Пилер, Владимир Сиромахов, Калоян Тодоров, Кирил Янакиев, Филипе, Красимир Панчев, Владислав Хайдарски

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