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Пламен Консантинов и Локомотив (Новосибирск) с изненадваща загуба от Факел 🏐

  • 18 март 2022 | 18:39
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Пламен Консантинов и Локомотив (Новосибирск) с изненадваща загуба от Факел 🏐

Пламен Консантинов и Локомотив (Новосибирск) допуснаха изненадваща загуба при гостуването си на Факел в Новий Уренгой с 0:3 (24:26, 27:29, 22:25) в мача от 22-ия кръг на волейболната Суперлига.

Загубата е едва трета за възпитаниците на Пламен Константинов след двата неуспеха от лидера Зенит (Казан).

Белоруският диагонал Владислав Бабкиевич заби 21 точки (66% ефективност в атака - +13), а Станислав Динейкин добави 9 точки (4 аса) за успеха на Факел.

Илияс Куркаев

Дражен Лубурич бе най-резултатен за Локомотив със 17 точки (1 ас, 2 блока, 78% ефективност в атака - +9).

Сергей Савин добави 15 точки (3 аса, 57% ефективност в атака, 5% перфектно и 25% позитивно посрещане - +3).

Въпреки поражението Локомотив остава твърдо на втората позиция с актив от 49 точки (17 победи, 3 загуби).

Факел, Новий Уренгой

Факел запази 10-ото място във временното класиране с актив от 21 точки (8 победи, 13 загуби). Така волейболистите от Факел, които са водени от Роман Яковлев остават в битката за участие в плейофите, в която ще се включат първо отборите от 3-то до 10-то място.

Дмитрий Лизик

В следващия 23 кръг Пламен Константинов и Локомотив приемат Урал (Уфа) на 26 март, а Факел гостува на Кузбас в Кемерово.

ФАКЕЛ (НОВИЙ УРЕНГОЙ) - ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) 3:0 (26:24, 29:27, 25:22)

ФАКЕЛ: Тимофей Жуковский 3, Владислав Бабкиевич 21, Станислав Динейкин 9, Вадим Юцкевич 5, Александър Мелников 6, Алексей Сафонов 5 - Алексей Чанчиков-либеро (Евгений Андреев-либеро, Михаил Вишников, Никита Морозов, Корней Енс)

Старши треньор: РОМАН ЯКОВЛЕВ

ЛОКОМОТИВ: Константин Абаев 1, Дражен Лубурич 17, Сергей Савин 15, Джон Гордън Перин 6, Илияс Куркаев 9, Дмитрий Лизик 6 - Роман Мартинюк-либеро (Игор Тисевич, Семьон Кривитченко-либеро, Сергей Никитин 1, Кирил Власов, Павел Круглов)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ.

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