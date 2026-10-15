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Пълен стадион за НЕК - Левски

  • 15 окт 2026 | 15:31
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Мачът от втория кръг на основната фаза на Лига Европа между НЕК и Левски ще стартира в 22:00 часа, а стадионът се очаква да бъде пълен до краен предел. Над 11 000 зрители ще трябва да заемат своите места на "Гоферщадион", като около 700 от тях ще подкрепят футболистите на Хулио Веласкес в борбата за първи точки във втория по сила европейски клубен турнир.

Левски гостува на НЕК в Лига Европа: "Сините" срещу нидерландския тотален футбол
Левски гостува на НЕК в Лига Европа: "Сините" срещу нидерландския тотален футбол

Както е известно, Левски допусна поражение с 0:1 от Залцбург, а НЕК бе прегазен с 0:5 от Ювентус.

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Снимки: Gettyimages

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